Stovky slovenských firiem prejavili záujem o spoluprácu s Volvom, registrácia stále prebieha

O spoluprácu so švédskou automobilkou Volvo prejavilo doteraz záujem viac ako 400 slovenských firiem. Ako uviedla Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Volvo si svojich dodávateľov hľadalo už počas podujatia Slovak Industry VISION Day, aktuálne sa stále môžu registrovať na stránke agentúry. Samotné zazmluvňovanie bude prebiehať až o niekoľko mesiacov.

Obstarávanie dodávateľov

„SARIO je v pravidelnom kontakte so zástupcami Volvo Cars Košice v súvislosti s poskytovaním asistencie pri obstarávaní dodávateľov výrobného aj nevýrobného charakteru pre svoj nový závod vo Valalikoch pri Košiciach,“ uviedla agentúra.

Spoločnosti majú aj teraz možnosť registrovať sa v anglickom jazyku bezplatne do jednej z aktuálne hľadaných kategórií, a to výroba, služby v oblasti energetiky a správy nehnuteľnosti, služby v oblasti ľudských zdrojov a IT a ostatní dodávatelia.

Potvrdilo výstavbu nového závodu

Automobilka Volvo potvrdila výstavbu nového závodu na východe Slovenska začiatkom júla minulého roka. Do roku 2026 chce u nás preinvestovať okolo 1,2 mld. eur.

Pôvodne sa hovorilo o vytvorení 3 300 pracovných miest, neskôr odhady stúpli na 4 500 až 5 000 zamestnancov. Produkovať bude elektrické automobily. Štart výstavby je plánovaný na rok 2023. Sériová výroba by mala byť realitou v roku 2026. Závod je plánovaný na produkciu do 250 000 vozidiel ročne.