Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) nemá informácie o tom, že by niektoré nemecké podniky chceli stiahnuť časť svojej výroby zo Slovenska späť do Nemecka. Na takéto riziko prednedávnom upozornila Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Dôvodom by mala byť nedostatočná podpora priemyslu zo strany štáty v súvislosti s energetickou krízou. Odchod významných investorov by pritom podľa zväzu mal výrazný dopad na zamestnanosť na Slovensku.