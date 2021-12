Ocitne sa slovenský export pod tlakom inflácie? (komentár)

Rastúce ceny už niekoľko mesiacov trápia slovenských spotrebiteľov, ktorí pociťujú na svojich peňaženkách priemerný medziročný rast cien na úrovni 2,9 %. Avšak u výrobcov sa tieto problémy objavujú už dlhšie, čo sa následne pretavuje do makroekonomických ukazovateľov Slovenska.

Kríza v logistike tlačí na ceny

Kaskádový efekt odštartovala kríza v logistike, ktorá ženie ceny dopravy do astronomických výšok. Tie sú na takej úrovni, že za špedíciu rovnakej zásielky zo Šanghaja do Roterdamu by obchodníci pred rokom zaplatili až o 570 % menej. Menšie rozdiely v medziročných nákladoch na dopravu sa hľadajú len ťažko, keď pri najvyšších cenách dopravy z minulého roka hovoríme o 370 % náraste. Napríklad v susednom Maďarsku pred pár dňami oznámili, že štátne letecké cargo začne tri krát týždenne lietať do Číny, aby uspokojilo maďarský podnikateľský sektor, ktorý je negatívne ovplyvnený týmto zdražovaním a čakacími lehotami.

Doprava však nie je jedinou oblasťou, v ktorej ceny raketovo stúpajú. Podľa komoditného indexu agentúry Bloomberg, v priemere stúpla cena poľnohospodárskych produktov o 20,5 % a priemyselných kovov o 17,5 %. Najviac zasiahnutou komoditou sú však energie, ktorých cena medziročne narástla v priemere až o 44,5 %. Dôsledky tejto udalosti pocítili aj naši priemyselníci v Duslo Šaľa, či OFZ, ktorí obmedzovali svoje výroby.

Export zatiaľ infláciou netrpí

Výbušný koktejl na medzinárodných trhoch vyústil v novembri do 5,6 % inflácie na Slovensku. Tá je momentálne na najvyššej úrovni od roku 2008. Pozitívnou správou je, že z krátkodobého hľadiska náš export týmto fenoménom netrpí až tak zásade, keďže jeho teritoriálna štruktúra je úzko naviazaná na krajiny EÚ.

Tie zažívajú podobné problémy, a tak môžeme hovoriť o efekte inflácie na jednotný trh, na ktorom sú všetci postihnutí rovnakým problémom. Horšie to však vyzerá z dlhodobého hľadiska, keďže kúpna sila spotrebiteľov v eurozóne klesá a náklady na vstupné komodity stúpajú.

Výrobcovia v zisku, montáž pod tlakom

Pre našich výrobcov to znamená, že výroba a spracovanie sú ziskové pokým sú na trhu dostupné materiály a vysoký dopyt v stavebníctve a výrobe, čo ostatne reflektujú aj dlhodobo najlepšie výsledky U.S. Steel a iných spracovateľských závodov.

Montážne spoločnosti však bojujú s predraženými vstupnými materiálmi a energiami. To okrem tých najväčších robí problémy najmä malým a stredným podnikateľom, ktorých majú tieto turbulencie podporené pandémiou potenciál zlikvidovať.

Autor je hlavným analytikom Rady slovenských exportérov.