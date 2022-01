Pomerne optimistické čísla by si priemysel mohol udržať aj v decembri, predpokladá analytik

Nálada v slovenskom priemysle naznačuje, že pomerne optimistické čísla by si mohol priemysel udržať aj v decembri. Ako skonštatoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák, priemysel v novembri príjemne prekvapil. Priemyselná produkcia sa totiž po dvojmesačnom prepade do záporných čísiel v novembri znova medziročne zvýšila, a to 4,3 %.

Oživenie prospieva skôr výrobkom než službám

Súčasné oživenie do veľkej miery podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka prospieva skôr výrobkom než službám, čo pomáha predovšetkým slovenským producentom kovu a kovových výrobkov, produktov z dreva, gumy, plastu či produkcii strojov a zariadení.

Dôvodom je podľa neho najmä globálne oživenie ekonomickej aktivity, napríklad v stavebníctve, ale aj dopady lockdownov – rekonštrukcie domácností, nutnosť práce či vyučovania z domu a podobne. No sú to aj obmedzené možnosti spotreby služieb, čo ľudí smeruje skôr k nákupom výrobkov.

Úroveň prepadu automobiliek sa zmierňuje

Výkon automobilového priemyslu bol v novembri opäť medziročne negatívny, avšak úroveň prepadu sa každým mesiacom zmierňuje. Potvrdili sa tak podľa Horňáka náznaky, že problémy s dodávkami polovodičov boli v novembri miernejšie než v predchádzajúcich mesiacoch.

„Pozitívne správy priniesol výkon priemyslu napríklad aj v Česku či Maďarsku, čo naznačuje určité zvoľnenie tlakov v dodávateľských reťazcoch v širšom meradle. Toto sa začína ukazovať už aj v niektorých prieskumových dátach, situácia však stále ostáva premenlivá,“ povedal Horňák.

Výkon priemyslu ovplyvňujú aj vysoké ceny

Výkon priemyslu či zahraničného obchodu ovplyvňujú aj vysoké ceny niektorých druhov tovarov, najmä z energeticky náročných odvetví.

„Aj tu očakávame zvýšenú volatilitu cien energií, nakoľko sa nám na trhu v súčasnosti stretáva množstvo väčšinou negatívnych faktorov vplývajúcich na ich výšku, ako napríklad výrazné oživenie globálneho dopytu, problematika okolo Nord Stream 2, niektoré nevyriešené otázky ohľadom zelenej transformácie, či variant omikron,“ skonštatoval Horňák.

Priemyselné podniky sú skôr pesimistické

Nálada v slovenskom priemysle podľa Koršňák síce naznačuje, že pomerne optimistické čísla by si mohol priemysel udržať aj v decembri, no očakávania priemyselných podnikov do úvodu roka však už toľko optimizmu neprinášajú.

Dôvodom najskôr podľa neho budú opätovne sa objavujúce problémy v dodávkach kritických komponentov. To naznačuje i detailnejší pohľad na odpovede v prieskume nálad priemyselných podnikov Štatistického úradu SR. Priemyselné podniky síce hlásia jemný nárast objednávok, ich očakávania ohľadom budúcej produkcie na najbližšie tri mesiace sú však prevažne pesimistické, vrátane kľúčového automobilového priemyslu.

Problémy odznejú až v budúcom roku

„Úzke hrdla by tak mali narúšať zotavenie slovenského priemyslu aj v tomto roku, najmä v jeho prvej polovici. Smerom k záveru roka by sa mali predsa len čoraz viac uvoľňovať, hoci problémy v dodávkach pravdepodobne plne odznejú až v budúcom roku,“ myslí si Koršňák.

Rast priemyslu by mohol v tomto roku podľa neho naraziť aj na vysoké ceny energií, ktoré by mohli brzdiť rast energeticky náročných odvetví, predovšetkým hutníkov, ale aj niektorých výrobcov chemikálií. Dôležitým faktorom pre produkciu týchto odvetví bude najmä ich schopnosť efektívne prenášať zvýšenú cenu vstupom do koncovej ceny produkcie bez straty medzinárodnej konkurencieschopnosti.