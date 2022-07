Prešovský kraj predal štátnemu podniku pozemky pri Sabinove, s kompletnou infraštruktúrou budú čakať na nového investora

Prešovský samosprávny kraj (PSK) a spoločnosť MH Invest, s.r.o., vo štvrtok podpísali kúpne zmluvy potrebné na prevod pozemkov pod priemyselný park v Sabinove.

Budovanie priemyselných parkov

Krajská samospráva na tento účel štátnej firme zriadenej ministerstvom hospodárstva predala takmer 80 hektárov pozemkov za necelých 632-tisíc eur.

Predaj schválili prešovskí krajskí poslanci na svojom júnovom zasadnutí ako prípad hodný osobitného zreteľa. Kúpne zmluvy za PSK podpísal jeho predseda Milan Majerský, za MH Invest konateľ spoločnosti Boris Kačáni.

Ako pri tejto príležitosti Kačáni uviedol, podpisom tejto zmluvy prejdu do vlastníctva MH Invest dohodnuté parcely v katastri mesta Sabinov.

„MH Invest na základe uznesenia vlády potom vybuduje infraštruktúru tak, aby potenciálny investor o vybudovanie svojej prevádzky mal pripravené priestory a pozemky. Táto cesta sa nám osvedčila. Takýchto priemyselných parkov budujeme pod ministerstvom hospodárstva viac. Snažíme sa drvivú väčšinu priemyselných parkov umiestňovať na východné Slovensko, čím sa snažíme o znižovanie regionálnych rozdielov,“ poznamenal Kačáni.

Budovanie infraštruktúry

Predbežné investičné náklady na vybudovanie základnej infraštruktúry, vrátane výstavby prístupovej cesty, sú podľa Kačániho do 8 miliónov eur bez DPH.

„Závisieť to bude aj od štúdie realizovateľnosti a od toho, ak by prišiel nejaký veľmi vážny investor a vláda rozhodne, že mu dáme niečo navyše,“ dodal konateľ MH Invest s tým, že príprava pozemkov pre investorov by mala trvať minimálne rok.

Ako pripomenul predseda PSK Majerský, na území kraja je 13 priemyselných parkov. „Tento z nich je svojou rozlohou najväčší a ponúkne najviac pracovných miest. Zo začiatku pôjde o 500 pracovných miest, neskôr to číslo stúpne,“ avizuje župan.

Podmienky prevodu pozemkov

Krajskí poslanci schválili prevod pozemkov 13. júna ako prípad hodný osobitného zreteľa. Na jeho základe sa predaj uskutočnil bez verejnej súťaže a pôvodná cena daná znaleckým posudkom vo výške viac ako 2,32 milióna eur bola znížená o takmer 1,7 milióna eur.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je záväzok kupujúceho zrealizovať do desiatich rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva priemyselný park, ktorého vybudovanie je jednou z podmienok prevodu.

Priemyselný park bude situovaný v meste Sabinov pri novom obchvate v lokalite Hôrky. Celkovo ide o plochu s výmerou 789 552 metrov štvorcových. Vláda návrh realizácie tohto investičného projektu schválila vo štvrtok 26. mája. Ministerstvo hospodárstva SR zároveň dostalo za úlohu zabezpečiť jeho prípravu do konca roka 2025.