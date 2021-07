Pri Nitre má vyrásť nový závod, vytvorí 150 nových pracovných miest

V blízkosti Nitry by mal vzniknúť nový závod na výrobu dosiek z extrudovanej polystyrénovej peny za približne 15 mil. eur. Projekt je už predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Produkcia by mala byť umiestnená v priemyselnom areáli spoločnosti Bonar Geosynthetics, a.s. v Ivanke pri Nitre a prácu by v nej podľa zverejnených údajov mohlo nájsť 150 ľudí. Prevádzka výroby sa predpokladá v troch zmenách sedem dní v týždni.

„Zámer predstavuje úpravu, dostavbu časti haly a priľahlých plôch, umiestnenie výrobnej technológie do existujúcej výrobnej haly v nevyužívanom priemyselnom areáli. Výroba dosiek z extrudovanej polystyrénovej peny je bezodpadová technológia – odpad, ktorý vzniká pri výrobe dosiek je opätovne vrátený do výrobného procesu,“ uvádza sa v predloženom zámere. S výstavbou by sa mohlo začať v prvom kvartáli budúceho roka, ukončená by mala byť do pol roka.