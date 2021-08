Príchod Ziegler Group na Slovensko trápi domácich spracovateľov dreva, nebude ho dostatok pre všetkých

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky vyjadril znepokojnenie nad novou investíciou bavorskej spoločnosti Ziegler Group. Minister hospodárstva Richard Sulík ešte 4. augusta informoval, že do pripravovaného priemyselného parku v Rimavskej Sobote mieri tento investor a že podpísali spolu memorandum.

Firma by tak mala v Rimavskej Sobote spracovávať drevo od samotnej guľatiny až po výsledné produkty.

Guľatina sa musí dostať ku všetkým

„Disponibilného dreva je na Slovensku, aj pre zníženú ťažbu a predovšetkým pre obrovský dopyt, čoraz menej a preto je potrebné vyťaženú guľatinu efektívne a transparentne rozdeliť tak, aby boli uspokojení tí najväčší i tí najmenší spracovatelia,“ vysvetľuje Milan Benco, predseda drevárskej sekcie zväzu.

Zároveň doplnil, že krehká rovnováha v dodávateľskom a spracovateľskom reťazci sa u nás vytvárala desaťročia a nechcú, aby sa narušila „zbytočnými excesmi“.

Na Slovensku je podľa neho potrebné investovať do existujúceho stabilného spracovateľského prostredia, avšak nie pre zvyšovanie kapacity na spracovanie guľatiny, ale investície by mali smerovať na zvyšovanie finalizácie produktov z reziva, ktoré sa naďalej vo veľkej miere vyvážajú za hranice.

Štát firme nič negarantuje

Ak by rokovania boli úspešné, celková výška investície by mohla podľa Sulíka dosiahnuť 255 miliónov eur a dať prácu 430 ľuďom. No podľa Benca argumentovať vytvorením 430 pracovných pozícií je nezmysel, pretože viac ako 430 pracovných pozícií v regióne Rimavskej Soboty zanikne podľa neho vtedy, keď zaniknú malé, stredné regionálne píly pre nedostatok dreva.

Aj pre tieto obavy sa predstavitelia zväzu stretli v utorok na rokovaní s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom, ktorý ich uistil, že v podpísanom memorande, ktoré je v utajenom režime na žiadosť firmy Ziegler Group, nie je žiadna zmienka o štátnej záruke dodávok dreva alebo o investičnej pomoci od štátu.

Ak sa Ziegler Group napriek tomu rozhodne pre investíciu v priemyselnom parku v Rimavskej Sobote, bude sama znášať všetky s tým spojené riziká.