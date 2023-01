Priemysel je v najťažšej situácii od 2. svetovej vojny. Zamestnávatelia žiadajú vládu, aby už predstavila pomoc s cenami energií

Zamestnávatelia žiadajú vládu, aby urýchlene predstavila pomoc s cenami energií pre veľkých odberateľov.

Ako v utorok na tlačovej besede oznámili zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), najväčšie priemyselné fabriky už predstavili svoj návrh, ktorý je podľa nich jednoduchý, adresný a dal by sa realizovať veľmi rýchlo. Založený je na odpustení tarifných a distribučných poplatkov a príprave schémy štátnej pomoci.

Namiesto zrušenia poplatkov ich ceny stúpli

„Bohužiaľ, zatiaľ nemáme odpoveď, či je tento náš návrh akceptovaný. Ministerstvo hospodárstva SR už postúpilo schému do Bruselu, ale zatiaľ nevieme, čo bude nasledovať,“ uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.

Ako dodal, jasné tak nie je, koľko finančných zdrojov bude alokovaných na takúto pomoc, na aké obdobie a ani to, ako by mohol celý systém pomoci fungovať. Zároveň zdôraznil, že namiesto nimi žiadaného zrušenia poplatkov, prišlo k pravému opaku a ich ceny stúpli. Pre veľkého odberateľa to znamená zvýšenie nákladov na úrovni asi 3 mil. eur.

Fabriky nevedia, s čím môžu počítať

Prezident AZZZ Tomáš Malatinský zdôraznil, že štát, ako aj rezort hospodárstva, sa síce pomoci pre veľkých odberateľov venovali, problém však je, že téma nie je uzatvorená a notifikovaná a fabriky tak nevedia, s čím môžu reálne počítať.

Taktiež upozornil, že je pomerne veľká skupina firiem, ktoré sa zatiaľ nedostali k žiadanej pomoci a zo systému z rôznych dôvodov vypadli. Ako príklad spomenul vodárenské spoločnosti, ale aj podniky z oblasti železničnej dopravy a celý ambulantný sektor v zdravotníctve. Tie sa podľa neho dostavajú do existenčných problémov.

Najťažšia situácia od 2. svetovej vojny

APZD v tejto súvislosti poukázala, že priemysel sa nachádza asi v najťažšej situácii od druhej svetovej vojny, veľkým problémom je aktuálne aj konkurencieschopnosť slovenských fabrík.

„Slovensko ako priemyselná krajina nie je izolovaná. Tým, že dnes nemáme jasne stanovené pravidlá, máme problém kalkulovať, my nevieme, s akými cenami energií môžeme počítať, čo spôsobuje veľmi vážne problémy,“ zhodnotil prezident asociácie Alexej Beljajev. Nejasné podmienky pomoci môžu zároveň podľa neho skomplikovať aj príchod nových investícií.

Problémy sa týkajú aj samospráv

Problémy veľkých odberateľov sa týkajú aj viacerých samospráv. Ako objasnil predseda ZMOS Branislav Tréger, tie totiž majú pod sebou napríklad tepelné spoločnosti. Podľa jeho slov pritom budú mať nasledujúce mesiace veľké problémy, keďže štát zastropoval nárast cien tepla pre domácnosti.

Agentúra SITA požiada o stanovisko Ministerstvo hospodárstva SR.