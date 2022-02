Priemysel v závere roka podľa analytika príjemne prekvapil, v ďalších mesiacoch ho môžu brzdiť vysoké ceny energií

Priemysel v závere roka príjemne prekvapil. Po zverejnení dát Štatistickým úradom SR to skonštatoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Priemyselná produkcia v roku 2021 medziročne vzrástla o 10,4 %. V samotnom mesiaci december priemyselná produkcia tiež rástla, bola medziročne vyššia o 8,9 %.

Najrýchlejší medziročný nárast

Priemysel si tak pripísal najrýchlejší medziročný nárast produkcie od júla minulého roka. V porovnaní s predkrízovým decembrom 2019 bola jeho produkcia vyššia dokonca až o 16 %. „December 2019 však nebol úplne štandardným mesiacom a slovenský priemysel v ňom zaznamenal pomerne významný pokles produkcie,“ uviedol analytik.

Nálada v priemysle ostáva podľa Koršňáka relatívne optimistická. Už v úvode roka by však časť domáceho priemyslu mohol predsa len opäť zasiahnuť problém s úzkymi hrdlami v subdodávateľských reťazcoch. Produkciu v úvode roka navyše už tradične brzdia aj celozávodné dovolenky, ktoré spomaľujú novoročný reštart výroby po období sviatkov a zvyšujú volatilitu januárovej produkcie.

Vysoké ceny by mohli brzdiť hutníkov

„Úzke hrdla by mali narúšať zotavenie slovenského priemyslu najmä v jeho prvej polovici, avšak plne pravdepodobne neodznejú ani do konca tohto roka,“ hovorí analytik. Smerom k záveru roka by sa však mohli predsa len čoraz viac uvoľňovať.

Rast priemyslu by mohol v tomto roku naraziť aj na vysoké ceny energií, ktoré by mohli brzdiť rast energeticky náročných odvetví, predovšetkým hutníkov, ale aj niektorých výrobcov chemikálií. Dôležitým faktorom pre produkciu týchto odvetví bude podľa Koršňáka najmä ich schopnosť efektívne prenášať zvýšenú cenu vstupov do koncovej ceny produkcie.