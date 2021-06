Rebríčku najobľúbenejších áut na Slovensku kraľuje značka Škoda

V máji tohto roku sa na Slovensku zaregistrovalo 8 037 nových osobných automobilov. V porovnaní s minulým rokom výrazne poznačeným pandémiou koronavírusu to predstavuje nárast o 94,93 %. Viac ako pätinu predaných áut pritom tvorili modely značky Škoda.

Ako ďalej informuje Zväz automobilového priemyslu SR, registrácie malých úžitkových vozidiel dosiahli v máji aktuálneho roku 686 vozidiel, čo je oproti rovnakému mesiacu uplynulého roka nárast o 61,41 %. V tomto prípade bolo skoro každé piate predané auto značky Fiat.

V kategórii nákladných automobilov do 12 ton sa v máji 2021 predalo 40 vozidiel, kým vlani to bolo iba 10. V kategórii nákladných automobilov nad 12 ton to zase bolo 226 vozidiel. V máji vlaňajšieho roku to pritom bolo 100. V kategóriách autobusov neeviduje zväz v uvedenom období žiadnu registráciu.