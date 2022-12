Rok 2022 bol podľa SOPK rokom vysokej miery neistoty, ekonomika ale stále preukazuje svoju životaschopnosť

Končiaci sa rok 2022 bol z pohľadu Slovenska rokom očakávaného ústupu pandémie, avšak súčasne aj rokom neočakávaných dopadov rastúcich geopolitických konfliktov na svetovú, európsku, ako aj slovenskú ekonomiku. Vo výročnom hodnotení to konštatuje predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.

Rast nákladov na energie

Čo najviac ovplyvňovalo podľa neho chod slovenskej ekonomiky, bol rast nákladov na energie a vôbec ich dostupnosť, ako aj dostupnosť dôležitých materiálových a technologických výrobných komponentov. Ďalej negatívne pôsobila situácia na trhu práce, najmä v oblasti kvalifikovanej pracovnej sily, problémy v logistike a strata významných východných trhov, najmä Ruska, Bieloruska a Ukrajiny.

Základnou charakteristickou črtou celého roka 2022 bola podľa komory vysoká miera neistoty a nepredvídateľnosti v oblasti základných ekonomických nástrojov, čo výrazne zhoršovalo rozhodovacie možnosti podnikateľských subjektov.

Ekonomika preukazuje životaschopnosť

„Aj rok 2022 má svojich víťazov a porazených tak medzi významnými zahraničnými investormi pôsobiacimi v Slovenskej republike, ako aj medzi domácimi podnikateľskými subjektmi, veľkými aj malými,“ skonštatoval Mihók.

Rok 2022 preveril podľa neho tiež odolnosť firiem a potvrdil, že ekonomika ako celok stále preukazuje svoju životaschopnosť a schopnosť riešiť novovzniknuté situácie bez podstatnej ujmy na predmete svojho podnikania.

Dôležitý moment

„Toto je dôležitý moment v situácii súčasnej domácej politickej nestability a pomerne nízkej schopnosti vlády operatívne a primerane prijímať opatrenia a riešenia na ochranu ekonomických záujmov našej krajiny. Výrazný rast vnútornej a vonkajšej zadlženosti, ako aj slabé investície do budúcnosti sú mementom roku 2022, pretože nás dostávajú do štádia vysokej zraniteľnosti a straty kredibility, čo vytvára nie najlepšiu pozíciu pre nástup do roku 2023,“ dodal Mihók.