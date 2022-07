Rusi kšeftujú s ukradnutou ukrajinskou oceľou za stámilióny dolárov, okrádajú aj Európanov

Rusko na Ukrajine zo závodov a prístavov ukradlo oceľ v hodnote 600 miliónov dolárov. Tvrdí to šéf najväčšej ukrajinskej oceliarne Metinvest Jurij Ryženkov.

Rusi okrádajú Európanov

Tejto firme patrí závod Azovstaľ, ktorý bol miestom posledného odporu ukrajinských vojakov a civilistov počas ničenia ukrajinského prístavného mesta Mariupoľ.

Azovstaľ spolu so sesterským závodom Iljič sa na výrobe ocele na Ukrajine podieľal 40 percentami. Ryženkov pre BBC povedal, že podľa verejných zdrojov a informátorov ukradnutú oceľ presúvajú do Ruska a predávajú na domácom trhu alebo do afrických a ázijských krajín.

Pritom za tisíce ton tejto ocele už zaplatili európski zákazníci vrátane zákazníkov z Veľkej Británie. „Robia to, že v podstate rabujú. Nekradnú len naše výrobky ale tiež časť produkcie, ktorá už patrí európskym zákazníkom. Takže v podstatne nekradnú len nám, ale kradnú aj Európanom,“ uviedol Ryženkov pre BBC.

Firma sa chce súdiť

Šéf Metinvestu konštatoval, že jeho firma dokumentuje všetky krádeže, v prípade ktorých je to možné, a pripravuje budúce právne kroky. Vysielateľ BBC požiadal o vyjadrenie ruské ministerstvo obrany, ktoré však neodpovedalo.

Podľa odborníka na medzinárodné právo Marka Milanovicha z University of Reading existuje viacero možností žaloby, ale perspektíva úspechu je menej istá.

„Žalovanie štátu, ktorý rabuje, a dosiahnutie kompenzácií, je naozaj veľmi, veľmi zriedkavé,“ povedal pre BBC. „Avšak, možno viac ako peniaze chcú symbolickú satisfakciu a označenie Ruska za porušovateľa zákona by bol veľký úspech,“ dodal.