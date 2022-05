Škoda začína vyrábať batériové systémy pre elektromobily, budú ich používať viaceré značky

Škoda Auto začína v Mladej Boleslavi vyrábať batériové systémy pre plne elektrické vozidlá koncernu Volkswagen. Ako informuje automobilka, jej hlavný závod je tak jediným výrobným miestom batériových systémov v Európe mimo Nemecka.

Na novopostavenej výrobnej linke môže v budúcnosti približne 250 zamestnancov montovať viac ako 250-tisíc batériových systémov ročne. Okrem vozidiel Škoda sa budú používať aj v ďalších modeloch koncernových značiek, a to Volkswagen, Audi a Seat.

„Spustením výroby batériových systémov sme sa postarali o to, že absolútne kľúčový komponent budeme vyrábať priamo v srdci nášho podniku. Investovali sme približne 130 miliónov eur a ročne tak môžeme vyrábať viac ako 250-tisíc batériových systémov, a to tak pre elektrické modely Škoda, ako aj pre vozidlá ďalších koncernových značiek. Náš cieľ je jasný, do roku 2030 chceme vo všetkých troch českých závodoch vyrábať elektrokomponenty alebo elektromobily,“ uviedol člen predstavenstva Škoda Auto za oblasť výroby a logistiky Michael Oeljeklaus.