Slovalco už odstavilo takmer polovicu svojej výroby, spoločnosť sa vyjadrila k prepúšťaniu zamestnancov

Spoločnosť Slovalco už odstavila takmer polovicu svojej výroby. Jediný slovenský producent hliníka ešte koncom minulého roka vypol 47 pecí, teraz k nim pribudlo ďalších 44. V súčasnosti je tak v Žiari nad Hronom v prevádzke už iba 135 z 226. Ako informovala spoločnosť, dôvodom postupného obmedzovania produkcie je vysoká cena emisných povoleniek a nečinnosť vlády.

„Cena elektriny na budúci rok je 150 eur za megawatthodinu. To je trikrát viac ako minulý rok. Fabrike by tak účet za elektrinu stúpol o viac ako 200 miliónov eur. Cena hliníka síce stúpla tiež, ale ani zďaleka nie dostatočne na to, aby vykryla zvýšené náklady. Pri súčasných cenách by podnik budúci rok vygeneroval stratu v desiatkach miliónov eur,“ objasnil generálny riaditeľ Slovalca Milan Veselý.

Hrozba úplného ukončenia produkcie

Napriek výraznému obmedzeniu výroby pritom nie je plánované prepúšťanie zamestnancov, pokiaľ nebude prijaté definitívne rozhodnutie o konci výroby. Hrozba úplného ukončenia produkcie v Slovalcu, ktoré dnes zamestnáva viac ako 450 ľudí a ďalších 2500 pracovných miest je priamo naviazaných na jeho fungovanie, je však podľa zverejnenej tlačovej správy najvyššia v histórii podniku.

Cena elektrickej energie dlhodobo stúpa v celej Európe najmä v dôsledku environmentálnej politiky Európskej únie a zavedeného systému emisných povoleniek. Aby sa zabránilo odchodu energeticky náročného priemyslu za hranice Únie, Európska komisia pripravila už v roku 2013 jednotný mechanizmus kompenzácií pre takéto podniky. Na Slovensku však podľa Slovalca bola kompenzačná schéma využívaná len v obmedzenej miere.

Nová schéma sa upravuje veľmi pomaly

„Minulý rok sme dostali kompenzáciu vo výške 5 miliónov eur. Rovnaká fabrika by v susednom Česku či Nemecku získala až niekoľko desiatok miliónov eur,“ uviedol Veselý. Nová schéma kompenzácií sa pritom podľa neho pripravuje veľmi pomaly a ide zlým smerom. „Na základe materiálu predloženého do predbežného pripomienkového konania by Slovalco dostávalo ešte nižšiu kompenzáciu ako doteraz,“ zhodnotil Veselý.

Akciová spoločnosť Slovalco vznikla v roku 1993 s cieľom modernizovať výrobu hliníka, ktorá bola zastaraná a neefektívna. Prvý hliník bol ekologicky prijateľným spôsobom vyrobený 1. júna 1995. Plná výrobná kapacita bola dosiahnutá v decembri 1995. Podnik je výrobcom primárneho hliníka z oxidu hlinitého. Finálnymi výrobkami sú hliníkové zliatiny v tvare čapov na prietlačné lisovanie a primárne zlievarenské zliatiny v tvare bločkov.