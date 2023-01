Slovenské automobilky očakávajú v tomto roku zmierňovanie problémov v dodávateľských reťazcoch, knihy objednávok majú plné

Slovenské automobilky očakávajú, že problémy v dodávateľských reťazcoch budú pretrvávať aj v roku 2023, ich dopady sa ale budú zmierňovať a výroba by mala byť stabilnejšia.

Ako uviedla hovorkyňa automobilky Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová, výhľad je skôr pozitívny, neznamená to ale, že sa zo dňa na deň skončia problémy v dodávateľských reťazcoch.

„Je to beh na dlhé trate, ani tento rok to ešte nebude úplne ružové a bude nás to ešte trápiť,“ doplnil hovorca spoločnosti Kia Slovakia Tomáš Potoček.

Nedostatok dielcov spôsobuje dlhodobo problémy pri plánovaní produkcie, automobilky museli prispôsobovať svoje výrobné plány a aj v minulom roku sa nevyhli rušeniu zmien. To spôsobuje spomaľovanie produkcie a dlhé čakacie lehoty pre zákazníkov.

Ako zdôraznil prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Alexander Matušek, dopyt však je. „Knihy objednávok sú na dva roky plné,“ skonštatoval.