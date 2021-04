Slovenské firmy sa budú uchádzať o zaradenie medzi dôležité projekty európskeho záujmu

O zaradenie medzi dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky sa bude uchádzať päť slovenských projektov. Ako informuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), konečné rozhodnutie vydá Európska komisia. Do tohtoročnej výzvy celkovo prihlásili deväť žiadostí. Výzvu vyhlásilo Slovensko ešte koncom februára tohto roka, firmy sa do nej mohli zapojiť do 23. marca 2021.

„Pozitívne odporúčanie pre päť projektov z celkového počtu deväť predložených žiadostí je dôkazom kvalitnej prípravy a ambicióznych cieľov slovenských firiem. Ukázalo sa, že aj v tak špecifickom odbore, akým je mikroelektronika, dokážu slovenské firmy pripraviť riešenia svetového významu,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Cieľom IPCEI v mikroelektronike je zvýšiť bezpečnosť a udržateľnosť mikroelektronických komponentov v Európe. Projektové zámery, ktoré splnili IPCEI kritériá, postupujú na pred-notifikáciu Európskej komisii. Zámery, ktoré komisia nevyberie, sa môžu stať súčasťou IPCEI prostredníctvom statusu nepriameho partnera v iných schválených projektoch alebo sa môžu uchádzať o financovanie z iných zdrojov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. Poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.