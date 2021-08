Spoločnosť Adient ukončí výrobu v Košťanoch nad Turcom, o prácu prídu stovky ľudí

Dodávateľ automobilového priemyslu Adient potvrdil plán na ukončenie výroby v závode Trim Leader, a.s. v Košťanoch nad Turcom. To je naplánované postupne až do septembra 2022 a dotkne sa všetkých 442 pracovných miest v závode.

Pomôže im pri hľadaní práce

Ako informuje samotná spoločnosť, zamestnancom chce pomôcť pri hľadaní nových pracovných príležitostí. Adient, ako jeden z akcionárov, im napríklad ponúkne približne 60 pracovných pozícií vo svojich výrobných závodoch na Slovensku.

„Globálny automobilový priemysel, ako aj spoločnosť Adient ako dodávateľ, čelia ďalšiemu znižovaniu výroby v dôsledku stále napätejšej situácie na trhu. Napriek v reakcii na túto situáciu realizovaných opatreniam, je výrobná kapacita závodu v Košťanoch nad Turcom aj naďalej nevyťažená,“ objasňuje firma svoje rozhodnutie.

Výroba nie je konkurencieschopná

Zároveň dodáva, že keďže výroba v tomto závode nie je z pohľadu nákladov, vrátane mzdových, konkurencieschopná pri získavaní nových zákaziek, rozhodli obaja akcionári, ktorými sú Adient s 51 %-ným podielom a Toyota Boshoku Europe NV, o jej ukončení.

Adient je svetovým lídrom vo výrobe sedadiel pre automobily. V 32 krajinách po celom svete prevádzkuje 202 výrobných a montážnych závodov, pričom zamestnáva približne 77 000 zamestnancov.