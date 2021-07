Spoločnosť Schaeffler chce do rozvoja investovať vyše 15 miliónov eur, má záujem aj o štátnu pomoc

Jeden z najvýznamnejších zástupcov automotive sektora na Slovensku, spoločnosť Schaeffler, získa pravdepodobne výraznú pomoc od štátu na rozšírenie svojho technologického centra v Kysuckom Novom Meste.

Celkovo chce koncern na Slovensku do konca roku 2023 preinvestovať takmer 15,4 milióna eur a vytvoriť 55 nových pracovných miest. Vyplýva to z materiálu, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo hospodárstva SR. To s poskytnutím pomoci súhlasí, konečné slovo však bude mať vláda.

Od štátu žiadali dotáciu na majetok

Schaeffler pôvodne požadoval poskytnutie investičnej pomoci v sume 5,377 milióna eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Podľa zverejneného dokumentu by však napokon pomoc mala byť poskytnutá síce v rovnakej výške ale formou úľavy na dani z príjmov.

Práce na investičnom zámere začali ešte v septembri minulého roka. Ich ukončenie je naplánované na rok 2023. Vtedy sa predpokladá aj dosiahnutie plnej plánovanej kapacity. Rozšírenie technologického centra sa týka oblasti sekvenčného testovania mechatronických produktov pre e-mobilitu.

Zmení sa úroveň testovania

„Realizácia zámeru umožní nielen rozšírenie objemu poskytovaného testovania technologického centra v rámci skupiny a rozšírenie portfólia testovania ale zmení aj úroveň testovania (na sekvenčné testovanie), ktoré doteraz nebolo v prevádzkarni vykonávané,“ uvádza sa v materiáli.

Testovanie by malo byť v počiatočnej fáze zamerané na moderné systémy v rámci e-mobility, a to na produkty, ktoré sú súčasťou rôznych hybridných a čistých elektrovozidiel.