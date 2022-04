Štát hľadá firmu, ktorá vypracuje projektovú dokumentáciu pre priemyselný park v Rimavskej Sobote

Štátna spoločnosť MH Invest, s.r.o. hľadá vypracovateľa projektovej dokumentácie pre Priemyselný park Rimavská Sobota.

Ako vyplýva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, celková odhadovaná hodnota zákazky je takmer 380 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 25. apríla tohto roka.

Park bude mať vyše 80 hektárov

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, zapracovanie pripomienok v priebehu konania, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a spolupráca pri uskutočnení stavby.

Lokalita budúceho priemyselného parku sa nachádza v katastrálnom území mesta Rimavská Sobota a obce Čerenčany s celkovou výmerou 84,7 hektárov.

Má vzniknúť aspoň 500 miest

Výstavbu priemyselného parku v Rimavskej Sobote odsúhlasila vláda ešte v januári minulého roka. Celkový rozpočet by mal dosiahnuť maximálne 9,84 milióna eur.

Park by mal vytvoriť minimálne 500 nových pracovných miest. Rezort hospodárstva už dávnejšie ohlásil, že do priemyselného parku by mohla prísť bavorská spoločnosť Ziegler Group.