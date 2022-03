Štát začína s výkupom pozemkov v katastri obce Valaliky na výstavbu priemyselného parku, Sulík sa stretol s majiteľmi pôdy

Štát začína s výkupom pozemkov v katastri obce Valaliky neďaleko Košíc na výstavbu strategického priemyselného parku. S majiteľmi pôdy sa už stretol aj minister hospodárstva Richard Sulík. Už v minulosti mal pritom v susednej obci Haniska vzniknúť priemyselný park pre BMW.

Investor však vtedy uprednostnil lepšie pripravený maďarský Debrecín. „Aby sa podobná situácia nezopakovala, prípravné práce na výkup pozemkov rýchlo napredujú,” konštatuje Ministerstvo hospodárstva SR.

Verejné obstarávania na viaceré prieskumy

Investičný projekt „Strategické územie Valaliky“ získal ešte koncom minulého roka Osvedčenie o významnej investícii. Jeho držiteľom je spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o., ktorá aj oslovila majiteľov a zodpovedá za výkupy pozemkov ako i za úspech celého projektu. Jej jediným vlastníkom je rezort hospodárstva.

Od 9. marca doručuje občanom, ktorí vlastnia nehnuteľnosť alebo pozemok v zábere strategického územia, Návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy pre účely majetkovoprávneho vysporiadania predmetného územia. V súčasnosti zároveň podľa hovorkyne ministerstva hospodárstva Kataríny Matejkovej prebiehajú verejné obstarávania na viaceré prieskumy, a to konkrétne pyrotechnický, radónový, pedologický, dendrologický a geofyzikálny.

Územie by malo byť zlúčené v októbri

Podľa zverejnených údajov eviduje štát 666 vlastníkov. Fyzické osoby, kde kúpna cena predstavuje sumu menšiu ako 100 eur, z nich tvoria 620. Nad 100 eur je to ďalších 31 a osem fyzických osôb žije v zahraničí. Zmluvy budú zasielať aj siedmim právnickým osobám, ďalej je tu päť zmlúv na pozemky, ktoré sú zaťažené záložnými právami a šesť, ktoré sú zaťažené exekúciami. Vykupovaná výmera v prvej fáze projektu predstavuje vyše 310 hektárov. Bez ťarchy je takmer 87 % z celkovej výmery.

„Do októbra by malo byť územie zlúčené do jedného celku. Ďalšia etapa rozvoja územia bude závisieť od úspešnosti procesu scelenia parciel,“ uviedla k termínu ukončenia výkupu hovorkyňa. Následne bude pokračovať ohodnocovanie a výkup stavieb na pozemkoch v území, ohodnocovanie a náhrada straty samostatne hospodáriacim roľníkom, prieskumy, projektujú sa inžinierske siete a komunikácie.

Slovensko rokuje s viacerými investormi

Ministerstvo hospodárstva SR získalo ešte koncom februára zo štátnych finančných aktív takmer 85,4 mil. eur na financovanie nového strategického parku Valaliky. Podľa vtedajších vyjadrení ministra hospodárstva Richarda Sulíka, je Slovensko v rokovaniach s viacerými významnými investormi.

„Samozrejme, nepoviem vám ani len náznakom, kto by to mal byť, ale je ich viacero. Ideme do toho, ak by sa to podarilo, bol by to významný impulz pre východ, bavíme sa o tisíckach pracovných miest,“ skonštatoval minister.