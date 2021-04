Štrajk v Tubex Slovakia a Slovakia Packaging získal podporu zamestnancov, odborári chcú stretnutie s vedením

Hlasovanie o štrajku zamestnancov spoločností Tubex Slovakia, s.r.o. a Slovakia Packaging, s.r.o. v Žarnovici bolo ukončené.

Základná organizácia OZ KOVO (ZO OZ KOVO) Tubex Žarnovica získala oprávnenie vyhlásiť štrajk zamestnancov v oboch spoločnostiach. Informuje o tom výbor ZO OZ KOVO Tubex Žarnovica v tlačovej správe.

Štrajková pohotovosť v spoločnostiach trvá už viac ako dva týždne pre neúspešné kolektívne vyjednávanie o kolektívnej zmluve na roky 2021 až 2022.

„Hlasovanie sa uskutočnilo v súlade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní od 14. do 27. apríla tohto roku. Zapojila sa do neho nadpolovičná väčšina zamestnancov oboch spoločností, z ktorých výrazná väčšina podporila štrajk,“ uvádza výbor ZO OZ KOVO Tubex Žarnovica.

Odborári iniciovali ešte jedno stretnutie

V snahe dosiahnuť sociálny zmier a v záujme predísť úplnému zastaveniu práce iniciovali odborári ešte jedno spoločné stretnutie so zástupcami vedenia oboch spoločností, ktorého predmetom bude rokovanie o sporných bodoch kolektívnej zmluvy. Termín stretnutia navrhli na stredu 5. mája 2021 – zatiaľ bez spätnej väzby zo strany vedenia oboch spoločností.

K dohode sa nepodarilo zmluvným stranám dospieť ani napriek účasti sprostredkovateľky. Zástupcovia zmluvných strán absolvovali od 7. októbra minulého roka, keď odborová organizácia predložila návrhy kolektívnych zmlúv, celkovo sedem kôl rokovaní, z toho tri za účasti sprostredkovateľky. Konanie pred sprostredkovateľkou oficiálne skončilo dňa 31. marca ako neúspešné.

Sporné zostali dva body návrhov kolektívnych zmlúv. Prvým je plošné zvýšenie základnej mzdy a druhým výrazne sprísnené podmienky vyplácania 13. a 14.mzdy podľa odpracovaných rokov vo výške od 10 do 45 % základnej mzdy zamestnanca, aj to len po splnení ekonomických ukazovateľov.

Vedenie sa nevyjadruje

„K danej záležitosti sa nateraz nebudeme vyjadrovať,“ uviedla pre agentúru SITA manažérka ľudských zdrojov spoločnosti Tubex Slovakia Anežka Oravcová.

Spoločnosť Tubex Slovakia, s.r.o. bola založená v roku 2005 a jej jediným spoločníkom je podľa obchodného registra SR (OR SR) rakúska spoločnosť Tubex Tubenfabrik Wolfsberg GmbH.

Zaoberá sa výrobou túb pre farmaceutický, potravinársky, kozmetický a chemický priemysel. Zamestnávateľ v roku 2020 zamestnával 389 zamestnancov. Spoločnosť Slovakia Packaging, s.r.o bola založená v roku 2007 a podľa OR SR vlastní menšinový podiel v tejto firme spoločnosť Tubex Slovakia.