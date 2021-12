Trh s elektromobilmi čaká podľa analytika nasledujúcich 10 rokov strmá rastová krivka

Autá so spaľovacím motorom zaznamenajú negatívny rastový profil, zatiaľ čo elektrické vozidlá budú mať počas nasledujúcich 10 rokov strmú rastovú krivku, ktorá sa postupne spomalí.

Také sú podľa analytika Saxo Bank Petra Garnryho vyhliadky automobilového sektora do budúcnosti.

Tradiční výrobcovia áut, ktorí zaradili do produkcie aj elektrické vozidlá, by pritom podľa neho mali divízie venované elektromobilite vyčleniť do samostatných spoločností s majoritnou kontrolou.

„Umožní im to ľahšie získavať kapitál pre akceleráciu výroby a zároveň ich lepšie ochráni od vnútorného politikárčenia,“ objasnil.

Priemysel čelil viacerým problémom

Svetový automobilový trh začal napriek očakávanému oživeniu v posledných mesiacoch predovšetkým v Európe spomaľovať. Kombinované registrácie nových áut na troch najväčších automobilových trhoch aktuálne klesli v porovnaní s vrcholom v auguste 2018 o takmer pätinu.

„Vyzeralo to tak, že svetový automobilový trh sa nasýtil a pandémia situáciu na strane dopytu len ďalej zhoršila. Keď sa dopyt začal vracať, priemysel čelil novým problémom s dodávkami polovodičov,“ vysvetlil analytik.

V začiatkoch pandémie totiž automobilky zrušili objednávky na polovodiče, pretože sa domnievali, že dopyt bude dlhodobo slabý. Potom sa však ekonomika rozprúdila, no polovodičový priemysel si už našiel iných kupcov a výrobcovia automobilov sa dostali na koniec radu.

Trh verí vo vysoký dopyt

Napriek tomu však MSCI svetový automobilový index za posledný rok a pol výrazne nabral na hodnote, za čím je podľa Saxo Bank jednoznačne úspech výrobcov elektrických vozidiel.

„Trh v súčasnosti pripisuje vyššiu trhovú hodnotu 11 najväčším výrobcom elektrických vozidiel ako rovnakému počtu najväčších tradičných výrobcov automobilov. Dá sa to vysvetliť len tým, že trh verí, že dopyt po elektrických autách bude rásť,“ uzavrel Garnry.