Trnavský Stellantis vyrobil vlani na Slovensku viac ako 300-tisíc áut, spúšťa nábor zamestnancov

Trnavský Stellantis vyrobil vlani na Slovensku 316 440 vozidiel. Produkcia automobilky medziročne poklesla o 6,4 %.

Ako pritom zdôraznil jej hovorca Peter Švec, uvedené čísla sú „zdeformované“ čipovou krízou, ktorá na fabriku výrazne doľahla od polovice marca minulého roka a závod pripravila o 111 výrobných zmien. Aktuálna situácia je podľa Šveca značne lepšia, avšak stále napätá.

Prvenstvo si udržal Citroën C3

Objemové prvenstvo si vo výrobe v uplynulom roku udržal model Citroën C3, ktorý spoločnosť vyrába od roku 2016. Druhým produkovaným modelom je Peugeot 208. V rámci jeho elektrifikovanej verzie zaznamenala automobilka nárast výroby o 28 %.

Kým v roku 2020 tvoril z celkovej produkcie necelých 10 %, vlani to už bolo 13,5 %. V rámci motorizácie stále dominovali benzínové motory. Export fabriky smeroval najmä do západnej Európy, viac ako 71 % spoločne do Francúzska, Talianska, Veľkej Británie, Španielska a Nemecka.

Pôvodný výrobný režim

Čo sa týka aktuálnej situácie, automobilka od začiatku februára nabieha na pôvodný výrobný režim, čo znamená 62 vozidiel za hodinu a spúšťa aj nábor zamestnancov.

Trnavská automobilka je lídrom vo výrobe malých vozidiel segmentu B-mainstream. Sériovú výrobu spustila 1. júna 2006. Stellantis vznikol spojením skupín Fiat Chrysler Automobiles FCA a Groupe PSA.