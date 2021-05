Tržby košického U. S. Steelu výrazné vzrástli, podnik využil takmer všetky svoje výrobné kapacity

Košické oceliarne zaznamenali v úvode tohto roka výrazný rast produkcie. Podľa informácií z materskej spoločnosti U.S. Steel Corporation totiž jej európska pobočka, reprezentovaná práve spoločnosťou U.S. Steel Košice, zvýšila v prvom kvartáli tohto roka medziročne tržby až o 58 percent na 798 miliónov amerických dolárov.

Výrazný nárast tržieb zároveň znamenal, že košické oceliarne dosiahli v prvom kvartáli zisk pred úrokmi a zdanením na úrovni 108 miliónov dolárov, kým v rovnakom období vlani vykázali naopak stratu 14 miliónov amerických dolárov.

Vzrástli aj priemerné ceny

Materská korporácia U.S. Steel to pripisuje predovšetkým oživovaniu hospodárskej aktivity. „Výsledky U.S. Steel Europe sa zlepšili v dôsledku vyššieho výkonu výrobného a stavebného sektora, ako aj vyšších predajných cien, napriek pokračujúcim vysokým úrovniam dovozov,“ uviedla korporácia U.S. Steel vo svojej správe o výsledkoch hospodárenia za prvý štvrťrok.

Košickí oceliari za prvé tri mesiace tohto roka vyprodukovali až 1,197 milióna ton surovej ocele, čo znamenalo medziročný nárast o 36 percent. V prvom štvrťroku tak U.S. Steel Košice využil svoje výrobné kapacity až na 97 percent, oproti 71 percentám spred roka.

Celkové dodávky ocele odberateľom dosiahli 1,043 milióna ton, teda o 30 percent viac ako v rovnakom období vlani. Priemerné realizované ceny v dolárovom vyjadrení pritom vzrástli o 22 percent na 748 dolárov za tonu ocele.

Matovič rokuje o budúcnosti firmy

O budúcnosti U.S. Steel na Slovensku aktuálne rokuje v Pittsburgu minister financií Igor Matovič. S vedením koncernu má hovoriť o prechode na nízkouhlíkovú ekonomiku, znížení emisií skleníkových plynov v priemysle, ale aj o Pláne obnovy a odolnosti SR.

„Takéto osobné rokovania sú mimoriadne dôležité a zvlášť s jedným z našich najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Dobrou spoluprácou medzi firmami a štátom vznikne významné partnerstvo, vďaka ktorému dokážeme najlepšie splniť envirociele, ktoré sme si stanovili,“ uviedol Matovič.