Tvrdší boj s emisiami bude drahý a zaplatíme ho my všetci

Tvrdší boj s emisiami predstavený Európskou komisiou, ktorý obsahuje aj návrh na zákaz predaja áut so spaľovacím motorom po roku 2035, bude drahý a zaplatíme ho my všetci. Takto reagoval na navrhnutý legislatívny balík Fit for 55 generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Ján Pribula.

Ako zároveň dodal, v prípade jeho schválenia budú musieť aj slovenské automobilky zabojovať o nové projekty, výroby vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami.

„Druhý, ale o to väčší problém sú dodávateľské firmy, ktoré sú orientované predovšetkým na klasické technológie pohonov. Tu je väčšie nebezpečenstvo, že sa nestihnú prispôsobiť tejto šokovej zmene a vypadnú z dodávateľských reťazcov. To by prinieslo aj významné sociálno-ekonomické dopady,“ uviedol ďalej pre agentúru SITA.

Legislatívny balík Fit for 55

Aj tieto faktory by preto podľa Pribulu mali zvažovať politickí predstavitelia jednotlivých krajín, keď budú dvíhať ruku za takúto zásadnú zmenu. Samotné automobilky sa k plánom komisie stavajú priaznivejšie. Volkswagen Slovakia ako súčasť koncernu Volkswagen tieto snahy víta, pričom nové ciele označil za dosiahnuteľné.