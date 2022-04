U.S Steel Košice hľadá alternatívnych dodávateľov surovín, pri dovozoch z Ruska striktne uplatňuje sankčné zoznamy

Dodávatelia pre U.S Steel Košice (USSK) zatiaľ plnia dodávky surovín plynule. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca spoločnosti U.S. Steel Košice Ján Bača.

„Naša výroba stojí na dodávke surovín z Ukrajiny, Ruska a krajín V4. Napriek vojne naši obchodní partneri na Ukrajine zatiaľ plynule plnia dodávky surovín. Pri akýchkoľvek dovozoch z Ruska striktne uplatňujeme sankčné zoznamy,” uviedol Bača. Ako podotkol, do Ruska spoločnosť U. S. Steel Košice nevyváža nič.