U.S. Steel Košice motivuje zamestnancov k odchodu 10 až 14 platmi, rozhodujúci je počet odpracovaných rokov

Odborári OZ KOVO U.S. Steel Košice podpísali s vedením spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK) dodatok ku kolektívnej zmluve, kde sa dohodli na novom návrhu motivačného programu. Ten umožní zamestnancom, ktorí o to majú záujem, rozviazať pracovný pomer s vyplatením 10 až 14 násobku ich priemerného platu.

Tretí motivačný program

Ide už o tretí motivačný program za posledné tri roky. Agentúru SITA o tom informoval predseda Výboru Rady odborov OZ KOVO Juraj Varga.

„Od 6. do 13. septembra je otvorené okno, kde si zamestnanci, ktorí o tom majú záujem, môžu dávať žiadosti. Rozviazanie pracovného pomeru potom bude k 1. októbru. Je to o viazanosti na odpracované roky, kto ma vo firme odpracovaných minimálne päť rokov dostane 10-násobok svojej priemernej mesačnej mzdy, kto ma odpracovaných 31 rokov dostane 14 platov,“ uviedol Varga.

Na návrhu znenia dodatku o navýšení platov k platnej kolektívnej zmluve sa zatiaľ obe strany ani po 11 kolách spoločných rokovaní nedohodli.

Otázka pracovného času

Zásadný nesúlad medzi oboma stranami je najmä v otázke pracovného času. Odborári chcú udržať 35,5 hodinový pracovný čas, ako je doteraz so vzorcom 3+3, čo znamená, že zamestnávateľ môže bez rokovaní navýšiť pracovný čas na 37,5 hodiny po dobu troch mesiacov a ak by plánoval navýšenie o ďalšie tri musí to prerokovať s odbormi.

„Zamestnávateľ navrhuje namiesto vzorca 3+3 pre vybratý okruh zamestnancov vzorec 6+3 a zároveň dal novú podmienku pre všetkých tých, ktorí robia na tzv. rannej zmene, aby pracovali stálych 37,5 hodín,“ uviedol Varga.

Keďže sa odborári s vedením spoločnosti doteraz nedohodli, začali v auguste so zberom podpisov na možnosť vyhlásenia štrajku. Podľa zákona je potrebných viac ako 50 percent podpisov zamestnancov a ako uviedol Varga momentálne čísla sú veľmi uspokojivé. „Zajtra (vo štvrtok 8. sept., pozn. red) máme stretnutie nášho Výboru Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice, tak budeme pripravovať ďalší scenár, ako budeme ďalej postupovať,“ dodal Varga.