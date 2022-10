U. S. Steel Košice zvýši zamestnancom platy o desiatky eur, podpísali dodatok ku kolektívnej zmluve

Odborári sa po deväťmesačnom rokovaní dohodli s vedením spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK) na dodatku č. 5 k platnej kolektívnej zmluve, podpísali ho v pondelok 24. októbra. Pre agentúru SITA to potvrdil predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga.

Dodatok ku kolektívnej zmluve

„V pondelok sme podpísali dodatok ku kolektívnej zmluve o navýšení platu, o ktorom sme vyjednávali od 27. januára. Boli sme odsúdení na kompromis, v rámci možností a okolností, ktoré sú, sme dosiahli maximum,“ uviedol Varga. Ako dodal, rokovania do veľkej miery ovplyvnila inflácia, vojna na Ukrajine a s tým spojená energetická kríza.

S účinnosťou od 1. novembra sa obe strany dohodli na raste mesačnej tarifnej mzdy pre každého zamestnanca o 80 eur. Zamestnancom, ktorých pracovné miesto je uvedené v zozname špecifických profesií bolo navýšené mzdové zvýhodnenie z 25 na 30 eur na mesiac a každý zamestnanec v evidenčnom stave ku 1. októbru dostane jednorazovú odmenu vo výške 100 eur vo výplatnom termíne v mesiaci november.

Predlžovanie pracovného času

Spornou pri vyjednávaniach bola najmä otázka týždenného pracovného času zamestnancov. Odborári chceli udržať 35,5 hodinový pracovný čas, ako bol doteraz so vzorcom 3+3, nakoniec sa dohodli na kompromise podľa vzorca 4+2 čo znamená, že zamestnávateľ môže bez rokovaní navýšiť pracovný čas na 37,5 hodiny po dobu štyroch mesiacov a ak by plánoval navýšenie o ďalšie dva musí to prerokovať s odbormi. Pre zamestnancov pracujúcich v administratíve platí od 1. novembra vzorec 6+6.

Predlžovanie pracovného času sa podľa zmluvy uplatní, ak budú objektívne prevádzkové dôvody pretrvávať v rámci kalendárneho roka. Za objektívne dôvody sa považuje predovšetkým zvýšenie zákazkovej náplne, zvýšenie potreby nadčasovej práce, zvýšená potreba plánovaného alebo akútneho výkonu údržbárskych alebo podporných prác a pod.

Rokovania o dodatku č.5 k platnej kolektívnej zmluve začali 27. januára. Po 6. kole rokovaní vyhlásili odborári 25. apríla štrajkovú pohotovosť. Od augusta do septembra 2022 spustili hlasovanie zamestnancov U.S. Steel a dcérskych spoločností o vstupe do ostrého štrajku, ktoré podpísalo 70 percent zamestnancov.