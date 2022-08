V slovenskom priemysle sa už prejavuje energetická kríza, dôležitý zákon však zasekli Matovičove a Budajove nezhody

Energetická kríza sa začína prejavovať v rámci celého priemyslu. Počas protestného zhromaždenia pred Úradom vlády SR na podporu slovenského priemyslu to uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Podľa neho už začínajú mať problémy aj fabriky z chemického, sklárskeho či potravinárskeho priemyslu. „Dnes je veľmi ťažké odhadnúť, aké to bude mať dopady,“ zhodnotil.

Žiadajú rovnaké podmienky

Ako doplnil, základnou požiadavkou je prijatie zákona o Environmentálnom fonde.

„Pokiaľ sa nezmení nastavenie Environmentálneho fondu a tieto podmienky nebudú porovnateľné s inými priemyselnými krajinami, tak vysoko energeticky náročný priemysel nebude môcť na Slovensku ďalej pôsobiť,“ skonštatoval Lasz.

Ako zdôraznil, pre jednotlivé fabriky nežiadajú pomoc, ale iba rovnaké podmienky s inými priemyselnými krajinami Európy.

Robíme zle len sami sebe

Zákon podľa Lasza prešiel tripartitou, no je zaseknutý pred predložením na vládu. Podľa jeho slov za tým stoja nezhody medzi ministrom financií Igorom Matovičom a ministrom životného prostredia Jánom Budajom. Dôležitosť prijatia uvedenej legislatívy potvrdil aj generálny riaditeľ Slovalca Milan Veselý. „Nie je to pre Slovalco, je to pre ekonomiku a priemysel Slovenska,“ zhodnotil.

Slovensko podľa neho zastavením výroby v Slovalcu príde ročne o asi 70 miliónov eur. Ďalším negatívnym faktorom je strata množstva pracovných miest, ale aj ďalšie znečisťovanie životného prostredia, keďže hliník budeme musieť dovážať z Číny.

„Nakoniec robíme sami sebe zle. Priemysel nás ako keby nezaujíma, alebo minimálne nezaujíma ministra životného prostredia,“ uzavrel Veselý.