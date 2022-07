V Žiari protestujú proti prepúšťaniu v Slovalcu, jedinú hlinikáreň chcú zachrániť (video)

Počas soboty Žiarčania zvolali protest s podtitulom Nechceme novú hladovú dolinu. Hlinikáreň chcú zachrániť, tá totiž ovplyvňuje nielen samotné mesto, ale celý región.

Situácia, ktorá nastala v Slovalcu, znamená stratu jediného výrobcu hliníka na Slovensku.

Spoločnosť Slovalco ohlásila prepustenie 300 zamestnancov z celkového počtu 450. Informovalo o tom Ministerstvo hospodárstva SR s tým, že konečné číslo ľudí, ktorí prídu o prácu, zatiaľ nie je definitívne.

O nepomere spoločnosť pritom hovorí už viac ako rok. O pomoc žiadala aj štát a to z envirofondu, do ktorého sama prispieva.

Ako doplnil generálny riaditeľ Slovalca Milan Veselý, doteraz nebola prijatá novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, pričom presne to mohlo závod zachrániť.

„S kompenzáciou by sme vedeli byť aspoň na nule, ale takto je situácia ďaleko za hranicou únosnosti. Nedokázali sme si zabezpečiť vstupy, elektrinu na budúci rok, a dnes už to zašlo tak ďaleko, že by nám už ani prijatie zákona nepomohlo. Zatiaľ je to prepúšťanie a nasledovať bude pravdepodobne úplné zastavenie výroby,“ vyhlásil.

Príspevky do envirofondu