Vo varínskej vápenke vyhlásili štrajkovú pohotovosť, odbory tvrdo bojujú za zvýšenie miezd robotníkov

Vo firme Dolvap vo Varíne (okr. Žilina), patriacej medzi najväčšie vápenky na Slovensku, vyhlásila Základná organizácia (ZO) Odborového zväzu KOVO štrajkovú pohotovosť. Podľa predsedu výboru ZO Jozefa Belaníka je dôvodom spor v kolektívnom vyjednávaní a nedohoda s vedením firmy na podobe novej podnikovej kolektívnej zmluvy.

Platnosť pôvodnej kolektívnej zmluvy sa skončila 31. mája 2021, nový návrh odborárov počítal s navýšením tarifných miezd zamestnancov o 120 eur mesačne. Protinávrh zamestnávateľa podľa Belaníka neponúkal žiadne mzdové navýšenie, neskôr vedenie firmy pripustilo mzdový nárast o dve percentá a v závere rokovaní o päť percent.

Hrubý príjem pod 800 eur

Hrubá priemerná mzda vo firme pri zarátaní THP zamestnancov je 1 120 eur. „Väčšina zamestnancov je zaradená v robotníckej kategórii a ich hrubý príjem nedosahuje ani 800 eur,“ poznamenal Belaník.

Po šiestich stretnutiach zástupcov zamestnancov a zamestnávateľa bol 24. júna 2021 vyhlásený spor v kolektívnom vyjednávaní, ale úspech neprinieslo ani konanie pred sprostredkovateľom.

Trvajú na adekvátnom zvýšení miezd

„Naši členovia nás zaviazali, aby sme sa vrátili k našej pôvodnej požiadavke, teda k mzdovému navýšeniu tarifných miezd o 120 eur mesačne. My si za tým stojíme a bolo by dobré, keby si aj vedenie firmy uvedomilo, že naši zamestnanci nie sú stroje, zotrvávajúce v práci za biedne platy od rána do noci. Sú to ľudia, ktorí chcú slušne žiť a tráviť voľný čas so svojimi rodinami a nie nadčasmi v práci, aby si privyrobili,“ vyhlásil Belaník.

Doplnil, že odborová organizácia po vyhlásení štrajkovej pohotovosti pripravuje anketu, v ktorej sa zamestnanci majú vyjadriť, či sú ochotní vstúpiť do ostrého štrajku. Anketa by sa mala zrealizovať v najbližších troch týždňoch.