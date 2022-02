Vojna na Ukrajine zasiahne aj automobilový priemysel na Slovensku, výroba sa môže opäť zastaviť

Aktuálny vojenský konflikt na Ukrajine bude mať dopad aj na automobilový priemysel na Slovensku. Ako pre agentúru SITA uviedol generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Ján Pribula, slovenskí dodávatelia dodávajú na Ukrajinu a do Ruska len v minimálnej miere. Výrobcovia vozidiel sú však na tom horšie, no i tam to podľa neho závisí od konkrétneho výrobcu.

„Horšie na tom budú asi viaznuce alebo zastavené dodávky dielov, materiálov, komodít. To môže opätovne zastaviť výroby tak, ako tomu bolo počas čipovej krízy. Podobne je to s cenami energií a materiálov. Toto je oveľa závažnejšie ohrozenie ako výpadok trhov,“ zhodnotil možný vývoj Pribula.