Výrobcovia áut volajú po rozvoji infraštruktúry pre alternatívne palivá, chýba sieť vodíkových čerpacích staníc

Európska únia by mala mať ambicióznejšie plány narozvoj infraštruktúry pre alternatívne palivá. Kritika výrobcov áut sa pritom netýka iba výstavby nabíjacích staníc pre elektromobily ale po novom aj vodíkových čerpacích staníc. Vyplýva to zo spoločného stanoviska organizácie Hydrogen Europe a Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).

Stanice na vodík

Členské štáty by podľa nich mali ukázať potrebné ambície na rozmiestnenie vodíkových čerpacích staníc a podporovať minimálne národné ciele stanovené Európskym parlamentom.

Tými sú jedna vodíková čerpacia stanica každých 100 kilometrov v základnej aj komplexnej sieti TEN-T, aspoň jeden 700 barový dávkovač na každej čerpacej stanici vodíka, ďalej jedna vodíková čerpacia stanica na kvapalný vodík každých 400 kilometrov a aspoň jedna vodíková čerpacia stanica v každom mestskom uzle.

Úžitkové vozidlá

Infraštruktúra na základnej sieti a v mestských uzloch by pritom mala byť zavedená do konca roku 2027. „Nedávne oznámenia niekoľkých výrobcov vozidiel naznačujú, že do konca desaťročia bude v Európe v prevádzke približne 50 000 ťažkých úžitkových vozidiel na vodíkový pohon,“ konštatuje Hydrogen Europe. Podmienkou však je, aby boli stanovené rámcové podmienky a infraštruktúra na tankovanie.

Hydrogen Europe je európske združenie zastupujúce záujmy vodíkového priemyslu. Má viac ako 400 členov a zahŕňa celý hodnotový reťazec európskeho ekosystému vodíka a palivových článkov.