Zahraničný obchod sa zatiaľ vyvíja pozitívne, ale problémom môže byť čipová kríza v automobilkách

Zahraničný obchod sa zatiaľ v tomto roku vyvíja pozitívne. Exporty v marci dosiahli rekordnú úroveň a rast zaznamenal aj import. To vyústilo do vysokej aktívnej obchodnej bilancie, kým pred rokom, keď nastúpila pandémia, bola bilancia pasívna.

Avšak podľa analytikov sa pod tento vývoj podpísal do veľkej miery bázický efekt, keďže v marci minulého roka sa prerušila činnosť automobiliek. Vypukla vtedy pandémia a export sa začal prepadať.

Rast vývozov i dovozov by sa mal podľa analytikov ďalej zintenzívniť, otázny však ostáva vplyv „čipovej krízy“. Dočasné výkyvy by mohli priniesť problémy s nedostatkom čipov v rámci automobilového priemyslu.

Priemyselná produkcia môže prekvapiť

„Marcové čísla zahraničného obchodu naznačujú, že priemyselná produkcia v rovnakom mesiaci má potenciál priniesť rovnako pozitívne prekvapenie. Vysoké miery medziročného rastu očakávame aj v nasledujúcich mesiacoch, keďže prepad v apríli minulého roku bol ešte výraznejší, avšak svoju úlohu už od mája budú zohrávať aj problémy v dodávkach polovodičov, ktoré môžu zahraničný obchod a aj priemyselnú produkciu ovplyvniť negatívne,“ hovorí analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Analytička 365.bank Jana Glasová predpokladá, že aj v ďalších mesiacoch si naša obchodná bilancia udrží kladné saldo, a to vďaka rastúcemu zahraničnému dopytu. Ten bude v nasledujúcich mesiacoch podporovaný aj ekonomickým oživovaním v krajinách našich obchodných partnerov. Otázkou však podľa analytičky zostáva, ako sa bude v ďalších mesiacoch vyvíjať export automobilov.

„Dopyt po automobiloch bude naďalej silný, ale automobilový priemysel je zasiahnutý aj „čipovou krízou“, teda nedostatkom čipov potrebných pri výrobe áut. To spôsobuje dočasné odstávky výroby aj v našich automobilkách, ktoré pre chýbajúce čipy nemôžu vyrábať a teda ani vyvážať,“ povedala pre agentúru SITA Glasová.

Prebytok sa začne zmierňovať

Nedostatok čipov by mal podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka ovplyvňovať obe strany bilancie. Vzhľadom na pridanú hodnotu exportov áut vytvorenú na Slovensku by však mohol predsa len dočasne prispieť i k zhoršeniu bilancie zahraničného obchodu.

„K zhoršeniu nominálnej bilancie by v nasledujúcom období mali prispievať aj rastúce ceny komodít, vzhľadom na ich váhu v slovenských dovozoch, najmä ropy. Napriek tomu by slovenský priemysel aj v nasledujúcich mesiacoch mal ostávať v prebytku, hoci ten by sa mohol začať pozvoľna zmierňovať,“ dodal Koršňák.