Zámer výstavby skladu chémie v Plavnici sa nebude posudzovať podľa EIA, rozhodol okresný úrad

Zámer súkromnej spoločnosti postaviť sklad chémie s tankovacou plochou v obci Plavnica v okrese Stará Ľubovňa sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Rozhodol o tom Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Starej Ľubovni.

Výrobca prírodných aróm predpokladá investíciu vo výške takmer 1,7 milióna eur bez DPH. Sklad má slúžiť pre jeho tamojšiu výrobno-prevádzkovú halu prírodných aróm. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania ešte nie je právoplatné.

Výroba ostane na rovnakej úrovni

Predmetom výrobnej činnosti prevádzky spoločnosti Axxence Slovakia, s.r.o., v Plavnici je izolácia čistých prírodných aromatických látok zo surových extraktov a silíc rastlinného pôvodu. Plánované skladovacie priestory majú byť umiestnené na jej pozemkoch v blízkosti haly.

Zámerom výstavby nových skladovacích kapacít nie je podľa spoločnosti zvýšená výroba, tá ostane na rovnakej úrovni. Slúžiť má na elimináciu výkyvov v dodávke vstupnej suroviny a zabezpečenie skladovania rôznych šarží výsledného produktu. Investor si od toho sľubuje lepšiu diverzifikáciu a flexibilitu výroby.

Sklad bude podľa zámeru pozostávať z ôsmich oceľových dvojplášťových nádrží s objemom 100 metrov kubických. Do nádrží sa bude vstupná surovina stáčať z tankovacej plochy z automobilovej cisterny. Súčasťou tejto plochy bude aj havarijná nádrž. Firma by chcela začať s výstavbou v marci 2023, trvať by mala približne pol roka.

Splniť musia 34 podmienok

Hoci sa zámer nebude posudzovať podľa spomínaného zákona, odbor starostlivosti o životné prostredie stanovil spoločnosti 34 podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie. Tie vyplynuli aj z doručených stanovísk a z opatrení navrhnutých v zámere.

Ako sa ďalej uvádza v rozhodnutí zverejnenom na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia SR, investorovi napríklad odbor nariadil počas výstavby vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov, v čase nutných prestávok zastavovať motory stavebných strojov a zabezpečiť, aby práce na stavenisku rušivo nepôsobili na priľahlé obytné zóny.

Práce má realizovať tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchových a podzemných vôd. Okrem toho musí mať investor na stavenisku pohotovostnú zásobu VAPEX-u a príslušné náradie na okamžitý sanačný zásah v prípade havárie alebo poruchy a úniku ropných látok do terénu.