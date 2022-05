Zvýšenie zmluvných cien je jedinou cestou z kritickej situácie, stavbári vítajú usmernenie ÚVO

Uzatváranie dodatkov na zvýšenie zmluvných cien stavieb pre rast nákladov je podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavla Kováčika jedinou cestou z kritickej situácie v stavebníctve.

Kľúč na riešenie rozostavaných stavieb

Privítal tak vydanie nového všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o podmienkach podpisovania dodatkov k zmluvám, ktorých dohodnutá suma nestačí na financovanie stavby pre zvyšovanie cien stavebných materiálov.

„Som presvedčený, že nájdeme riešenie a kľúč na to, ako riešiť rozostavané stavby, či už veľké infraštruktúrne alebo regionálne, obecné. Je správne, že každý zhotoviteľ musí dostatočne zdokladovať a zdôvodniť zmenené podmienky a cenové nárasty, ktoré objektívne nastali,“ povedal Kováčik. Súčasnú situáciu v stavebníctve pre nepredvídateľné podmienky realizácie stavebných prác z dôvodu rastu cien a nedostatku materiálov, či vysokých cien energií a chýbajúcich pracovníkov označil za bezprecedentnú.

Stavať rýchlo a lacno sa nedá

ZSPS predložil na Ministerstvo dopravy a výstavby SR návrh metodiky riešenia situácie pre všetky verejné stavby, nielen v pôsobnosti rezortu dopravy. Stavební podnikatelia podľa ich šéfa by privítali, keby po posúdení a dosiahnutí záverečného znenia bola táto metodika záväzná pre všetky rezorty, v ktorých zabezpečujú stavebné práce. „Stavať rýchlo, lacno a dobre naraz sa nedá. Buď je to rýchlo a lacno a nie je to dobré, alebo je to rýchlo a dobré, ale nie je to lacno,“ pripomenul Kováčik.

Trh stavebných materiálov bude podľa európskych odborníkov rozpadnutý ešte asi dva či tri roky, priblížil šéf ZSPS závery nedávneho rokovania Európskej federácie stavebného priemyslu, na ktorom sa zúčastnil. „Budeme žiadať Európsku komisiu, aby sa vložila do problematiky stavebníctva nielen verejného, ale aj súkromného,“ uviedol Kováčik s tým, že by európska legislatíva mohla zaviesť povinnú podmienku určitej valorizácie cien v stavebníctve zo strany zhotoviteľov. „Miera neistoty a nedostatku stavebných materiálov pravdepodobne ešte bude trvať,“ dodal.