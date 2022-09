Vrah Johna Lennona neuspel už dvanástykrát so žiadosťou o prepustenie, ostáva naďalej za mrežami

Vrah legendárneho anglického hudobníka Johna Lennona Mark David Chapman už po dvanásty raz neuspel so žiadosťou o podmienečné prepustenie z väzenia, a tak naďalej zostane za mrežami.

Šesťdesiasedemročný väzeň sa koncom augusta postavil pred Radu pre podmienečné prepúšťanie v štáte New York. Tá však jeho žiadosti nevyhovela. Úradníci zatiaľ nesprístupnili prepisy z ostatnej Chapmanovej výpovede pred členmi spomenutej rady. Na predchádzajúcich pojednávaniach o podmienečnom prepustení však Chapman opakovane vyjadril ľútosť.

Mark David Chapman zastrelil bývalého člena už nefungujúcej britskej kapely The Beatles 8. decembra 1980 v New Yorku, keď sa vracal z nahrávacieho štúdia do bytu. Odsúdili ho na doživotie s možnosťou podmienečného prepustenia, o ktoré sa pokúša od roku 2000. Chapman si ďalšiu žiadosť o podmienečné prepustenie bude môcť podať vo februári 2024.