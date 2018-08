Vrah z New Yorku sa považuje za cudzinca vo svojom tele, k zabitiu ho naviedli hlasy v hlave

NEW YORK 1. augusta (WebNoviny.sk) – Muž obvinený zo zavraždenia ženy, ktorú spoznal cez internetovú zoznamku, vraždil na príkaz hlasov v jeho hlave.

Danueal Drayton, ktorý podľa vyšetrovateľov pred dvoma týždňami v New Yorku zaškrtil zdravotnú sestričku Samanthu Stewart, to povedal novinárom, ktorí ho navštívili vo väzení. „Naozaj sa mi páčila! Nechcel som ju zabiť,“ vysvetľoval spoza plexiskla oddeľujúceho zadržaných od návštev. Za všetko podľa neho môžu „hlasy„: „Povedali mi, že musí zomrieť,“ popisuje Stewart, ktorý sa podľa vlastných slov ženu po tom, ako ju škrtil, snažil ešte oživiť, no nešlo to.

Drayton, ktorého zatkli minulý týždeň po tom, ako sa snažil uškrtiť zase inú ženu, novinárom vysvetľoval, že je „cudzincom vo svojom vlastnom tele„. „Volá sa to kontrola mysle. Používajú priame energetické zbrane, ktorými kontrolujú moju myseľ,“ povedal obvinený.