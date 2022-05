Vrahovia, ktorí nebudú nikdy potrestaní. Nový krimitriler s Karlom Rodenom upriami pozornosť na premlčané zločiny

Na Slovensku je možné vraždu premlčať po 20 rokoch, v Českej republike už po 15. Inštitút premlčania by mal podľa právnikov slúžiť najmä na urýchlenie procesu vymáhania práva a na ochranu potenciálne obvinených, aby nemuseli niesť celý život trestnú zodpovednosť za niekedy aj triviálne delikty. Čo však v prípade vraždy? Dokážu sa pozostalí vyrovnať s tým, že vrah ich blízkeho si za svoj zločin nikdy neodpyká spravodlivý trest? Na sporný zákon o premlčacích lehotách si posvietil nový český film Premlčané, v ktorom si hlavnú úlohu zahral obľúbený Karel Roden.

Foto: Bontonfilm

„Nie je zločin ako zločin. Sú veci, ktoré nepremlčíš sám pred sebou a to je ten najvyšší trest. Ale asi by bolo dobré ten zákon prehodnotiť,“ vyjadrila sa k téme premlčaných trestných činov herečka Vilma Cibulková, ktorá si v snímke Premlčané zahrala jednu z vedľajších postáv. „Je strašné, že hoci sa páchateľ neskôr nájde, napríklad keď sa sám prizná, už nemôže byť potrestaný. Ani si nechcem predstaviť, že by sa to týkalo mňa osobne,“ uviedol Karel Roden.

Ústrednou témou filmu je vražda z minulosti, ktorej sa blíži koniec premlčacej lehoty. Jej okolnosti po rokoch odkrýva tajomný hlavný hrdina v podaní Karla Rodena. Ten sa po dlhom čase vracia z Kalifornie na jeden deň do Prahy, aby tu svojím šokujúcim odhalením v priamom prenose rozhlasového vysielania ovplyvnil životy hneď niekoľkých ľudí. Muž sa volá Radek a telefonicky sa skontaktuje s mladou, ambicióznou moderátorkou (Barbora Bočková), aby jej do jej rozhlasovej relácie ponúkol svoj príbeh. Ona má výmenou za to zabezpečiť, aby vysielanie počúvala jedna ďalšia mladá žena, ktorej otec bol pre mnohými rokmi zavraždený a hrozí, že tento zločin bude čoskoro premlčaný. To, čo sa napokon v živej nočnej šou odhalí, však nikto nečakal. Radkovo rozprávanie je také prekvapivé a závažné, že sa do prípadu postupne zapojí aj pražská kriminálka. Začína sa napínavý súboj o čas a o spravodlivosť.

Foto: Bontonfilm

Premlčané je prvý film v česko-slovenskej kinematografii, ktorý sa odohráva takmer v reálnom čase. Dej je rámcovaný nočnou rozhlasovou šou a za hodinu a pol filmu prebehnú v príbehu asi štyri hodiny. „Pri sledovaní cítite ten časový tlak, ktorý udržiava diváka po celý čas v totálnom napätí,“ uviedol predstaviteľ jednej z hlavných postáv Igor Bareš.

Foto: Bontonfilm

Film Premlčané bol inšpirovaný skutočným príbehom a jeho cieľom bolo vyvolať v spoločnosti diskusiu o sporných premlčacích lehotách. Zaujímavosťou je, že s premlčaním zločinu má osobnú skúsenosť aj jedna z účinkujúcich herečiek. Otec Julie Šurkovej, ktorá v snímke stvárnila asistentku rozhlasovej moderátorky Evy Sommerovej, je od roku 2007 nezvestný a doteraz sa nepodarilo zistiť, čo sa s ním stalo. Herečka je presvedčená o tom, že neodišiel z vlastnej vôle a za jeho zmiznutím údajne mohol byť konflikt súvisiaci s nočným podnikom, ktorý vlastnil. Aj tento prípad sa, žiaľ, môže napokon skončiť premlčaním.

Foto: Bontonfilm

Kriminálnych trilerov je v našich kinách ako šafranu, začiatkom júna si teda prídu na svoje všetci milovníci napätia a prekvapivých dejových zvratov. Snímka Premlčané, ktorej kvality ocenili porotcovia viacerých svetových filmových festivalov, príde do slovenských kín už 2. júna 2022.

