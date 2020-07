Vrakunskí futbalisti potrebujú nový traktor, žiadajú o grant z Fondu pre budúcnosť športu!

Mladí futbalisti zo Športového klubu v bratislavskej Vrakuni majú byť na čo hrdí. Súčasťou ich tímu je totiž Martin Krnáč, dvojnásobný majster Slovenska ešte v drese majstrovskej Žiliny. Martin odovzdáva svoje nazbierané skúsenosti nastupujúcej generácii a dokazuje, že ešte nepatrí do starého železa. To sa ale nedá povedať o staručkom traktore, ktorý dlhé roky slúžil na úpravu plochy. Ten už definitívne doslúžil a ak chcú mladé futbalové talenty trénovať na kvalitnom povrchu, musia sa všetci zapriahnuť do práce a spoločne ťahať ťažký valec upravujúci terén.

Futbalisti by ale namiesto ťahania lana mali cvičiť kľučky a finty. Preto, aby na úkor manuálnej práce mohli sa venovať futbalovej činnosti, rozhodli sa využiť vznik Fondu pre budúcnosť športu a požiadali o podporu, vďaka ktorej by si mohli dovoliť novú techniku. Spomínaný Fond nedávno založila stávková spoločnosť Niké, aby v týchto komplikovaných časoch poskytla podporu neprofesionálnym klubom a športovcom. Tie sa totiž ocitli v situácii, keď musia výrazne obmedziť svoju činnosť alebo im dokonca hrozí zánik. Niké do Fondu vložila z vlastných prostriedkov 100 000 eur a ďalší cent vloží za každý tiket podaný online alebo na pobočke.

Jednou z podmienok, aby sa športovci mohli o podporu uchádzať, bolo nakrútenie krátkeho videa, v ktorom zábavnou formou prezentujú svoju činnosť a uvedú, na čo chcú peniaze z fondu použiť. Video je potrebné uložiť na stránke www.nikefondsportu.sk a ak splní všetky technické náležitosti, bude na tejto stránke uverejnené. Návštevníci stránky za videá hlasujú a stávajú sa tým dôležitým faktorom pri výbere uchádzačov. Aj počet ich hlasov totiž zaváži pri rozdeľovaní finančnej pomoci. Najúspešnejšie videá majú v súčasnosti už viac ako tisíc hlasov. Je medzi nimi aj to vrakuňské. Je teda veľká šanca, že tento agilný futbalový klub nakoniec uspeje a dočká sa vytúženého pomocníka.

