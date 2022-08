Vrátia sa Dzurinda a Mikloš na politickú scénu? Dôvodov, prečo nie, je viacero

Politológ Tomáš Koziak si nemyslí, že sa chystá návrat Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša na politickú scénu. Priznal, že je prekvapený zo správ, ktoré sa o spomínanej téme šíria. Koziak pre agentúru SITA povedal, že o tom pochybuje z viacerých dôvodov, ktorými sú personálne i osobnostné záležitosti a politická nostalgia.

Politológ je presvedčený, že založiť si novú politickú stranu približne dva roky pred voľbami nie je reálnou záležitosťou „Tento príbeh, ktorý by bolo možné dotiahnuť do úspešného konca v kontexte toho, že by tá strana získala päť percent, nevidím reálne.“

Veľa strán a veľmi vysoká konkurencia

Koziak tvrdí, že v súčasnosti máme na politickej scéne veľa politických strán a konkurencia je veľmi vysoká.

„Ľudia, ktorí sa chcú angažovať v politike a sú dostatočne mediálne či politicky známi, majú svoje politické strany, kde sú zaradení. Volič nevníma veľmi dobre, ak politik prestupuje z jednej politickej strany do druhej,“ konštatuje politológ.