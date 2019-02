Vražda Kuciaka a Kušnírovej prácu investigatívcov podľa Vagoviča neovplyvnila a pracujú rovnako tvrdo

BRATISLAVA 18. februára (WebNoviny.sk) – Doteraz neobjasnená vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej prácu investigatívnych novinárov na Slovensku neovplyvnila, tvrdí známy investigatívny novinár a Kuciakov bývalý kolega Marek Vagovič.

„Investigatívni novinári pracujú rovnako tvrdo a precízne ako pred vraždou. Možno sú len o trochu opatrnejší a zrejme aj paranoidnejší,“ uviedol pre agentúru SITA v súvislosti s rokom od tragickej udalosti Vagovič.

Rok po vražde nie je vyšetrovanie uzavreté

Myslí si, že verejnosť sa definitívne upokojí až vtedy, „keď budú právoplatne odsúdení vykonávatelia aj objednávatelia dvojnásobnej vraždy. A samozrejme aj tí, ktorí im v tom akýmkoľvek spôsobom pomáhali – napríklad sledovaním a zbieraním informácií o investigatívnych novinároch, respektíve ich lustrovaním v policajných databázach“.

Slovensko si vo štvrtok 21. februára pripomenie rok od vraždy investigatívneho novinára redakcie Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Investigatívni novinári, spolupracovníci Kuciaka – šéf investigatívneho tímu a komentátor Aktuality.sk Marek Vagovič a dlhoročná investigatívna novinárka a v súčasnosti riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková sa v tejto súvislosti pre agentúru SITA vyjadrili k faktu, že rok po vražde nie je vyšetrovanie uzavreté a tiež k tomu, ako podľa nich vplýva situácia na investigatívnu žurnalistiku na Slovensku.

Obete našli až o niekoľko dní

Podľa Petkovej rok od vraždy nie je až tak dlhý čas. Myslí si, že polícia za toto obdobie urobila veľký pokrok, keď dokázala nájsť pravdepodobných vrahov.

Petková priznáva, že krátko po vražde bola veľmi skeptická voči polícii. „Mala som veľkú nedôveru v jej nezávislosť, keďže Jano písal o mnohých politických kauzách a dalo sa predpokladať, že na jeho likvidácii mal záujem niekto z mocných.

Navyše, v neprospech polície hral vývoj krátko po čine – obete našli až o niekoľko dní, na miesto nebol privolaný znalec z oblasti súdneho lekárstva a ďalšie“. V súčasnosti uznáva, že sa mýlila „a tím vyšetrovateľov sa ukázal ako schopný“.

Ako dodala, „samozrejme všetci – nielen Jankovi a Martinkini blízki, ale celá spoločnosť by sa ľahšie vyrovnávala s traumou, keby už boli obvinení nielen vykonávatelia, ale aj objednávatelia vraždy“.

Výmena ľudí vo vedení polície

Po vražde bol veľký pesimista aj Marek Vagovič. „Neveril som, že vraždu Jána a Martiny sa podarí objasniť. Tým viac, že v prvých dňoch urobila polícia množstvo chýb,“ uviedol pre SITA.

Základným predpokladom úspešného vyšetrenia dvojnásobnej vraždy bola podľa jeho slov výmena ľudí vo vedení polície a spolupráca so zahraničnými expertmi. „Zadržanie vykonávateľov sedem mesiacov od skutku ma príjemne prekvapilo, predpokladal som, že to bude trvať oveľa dlhšie. Na druhej strane ma znepokojujú zásahy do vyšetrovacieho tímu,“ tvrdí.

Vagovič chce veriť, „že kriminalisti a dozorujúci prokurátori budú mať aj naďalej voľné ruky a nebudú čeliť žiadnym tlakom. To znamená, že odhalia aj všetkých objednávateľov vraždy Jána a Martiny – bez ohľadu na to, o koho ide a aké mali doteraz politické krytie“.