BERLÍN 22. marca (WebNoviny.sk) – Zabitie sedemročného chlapca, ktorého vo štvrtok na ulici vo švajčiarskom Bazileji pobodala nožom do krku 75-ročná žena, mohlo byť vraždou z nenávisti.

Chlapec mal totiž albánske korene, pričom žena ešte pred tým, ako sa sama prihlásila na polícii, „rozoslala SMS správy viacerým osobám a organizáciám, v ktorých píše, že chlapca zabila“, informovali v piatok vyšetrovatelia.

Mohla byť psychicky narušená

Útočníčka a obeť sa nepoznali. Do hry vstupuje aj možnosť, že žena je psychicky narušená. Polícia má v pláne podrobiť ju vyšetreniu u psychológa.

Skutočný motív vraždy stále zostáva nejasný a konanie ženy si nevie vysvetliť ani rodina sedemročnej obete. „Nikto z nás nerozumie, čo sa vlastne stalo a prečo sa to stalo. Vieme len to, že ho pobodala nožom do krku,“ povedal v piatok pre The Associated Press (AP) strýko nebohého chlapca Syle Mahmúti, ktorý žije v kosovskom meste Lipjan.

Chlapca našla ležať jeho učiteľka

Podľa stanoviska polície chlapec vo štvrtok okolo obeda kráčal po ulici po skončení školského vyučovania smerom domov, a v tom ho napadla útočníčka a ubodala ho na smrť.

Chlapca našla ležať na ulici jeho učiteľka, ktorá privolala záchranárov. Lekári v nemocnici však už len skonštatovali jeho smrť. Útočníčka sa krátko nato sama prihlásila na polícii a k činu sa priznala.