Vraždiace monštrum s tvárou nevinného dievčatka je späť

Po trinástich rokoch prichádza do slovenských kín očakávaný prequel k oceňovanému hororu Sirota (v origináli Orphan) z roku 2009. V ňom sa krvavým a šokujúcim spôsobom ukázalo, že malé, nevinné dievčatko Esther je v skutočnosti šialená a zlá dospelá žena v tele dieťaťa. Novinka s názvom Sirota: Prvá vražda zachytáva udalosti, ktoré príbehu z prvého filmu predchádzali. Esther si nájde svoju úplne prvú rodinu a ako psychopatická vrahyňa prvýkrát zažije, aké to je niekoho zabiť.

Snímku Sirota: Prvá vražda, ktorá príde do slovenských kín už 11. augusta, zaradil americký magazín Variety na zoznam desiatich najočakávanejších hororov tohto roka. Nečudo, pôvodný film Sirota sa totiž vďaka svojej originalite a sugestívnemu spracovaniu stal kultovým, získal si obrovskú popularitu a priazeň divákov po celom svete. Na serveri imdb.com dokonca patrí tejto snímke z roku 2009 fantastické tretie miesto v rebríčku najpopulárnejších hororov. Hororoví fanúšikovia sú teda vo veľkom očakávaní, čo si pre nás tvorcovia prequelu pripravili tentokrát.

Foto: Bontonfilm

Príbeh démonického dievčatka Esther dostal v horore Sirota: Prvá vražda novú kapitolu. Psychicky narušená žena Leena Klammer je pre dobro sveta zatvorená v ústave pre duševne chorých pacientov niekde v Estónsku. Mimoriadne inteligentná, promiskuitná Leena je zlo v ľudskej podobe, má množstvo psychických porúch a vo svojich tridsiatich rokoch vyzerá ako dieťa. Jedného dňa sa jej brilantným spôsobom podarí z blázinca utiecť a rozhodne sa naplniť svoj rovnako dokonalý plán. Odchádza do Ameriky, kde sa vydáva za stratenú Esther, desaťročné nezvestné dieťa z bohatej rodiny. Jej zmanipulovaný a spokojný život malého dievčaťa sa však nečakane zvrtne. Esther sa následne dostáva do nervydrásajúceho súboja so svojou novou matkou, ktorá je pripravená urobiť čokoľvek, aby svoju rodinu ochránila pred vražedným dieťaťom.

V úlohe Esther sa prekvapivo vracia herečka Isabelle Fuhrman. V prvom filme z roku 2009 mala len dvanásť rokov a svojím desivým hereckým výkonom všetkých ohromila. Hoci jej postava bude oproti snímke Sirota mladšia a ona sama o celých trinásť rokov staršia, pre tvorcov nového filmu Sirota: Prvá vražda bola Isabelle prvou a jedinou voľbou. Režisér použil kombináciu mejkapu, filmových trikov s optickou perspektívou a dvoch detských dvojníkov, aby premenil krásnu dospelú ženu na podlé a zákerné dieťa.

Foto: Bontonfilm

Mamu pravej Esther v snímke stvárnila Julia Stiles, ktorá sa preslávila postavou agentky Nicky Parsonsovej v sérii o Jasonovi Bourneovi. Neskôr ju účinkovanie v seriáli Dexter nasmerovalo k vraždiacim maniakom a teraz ako prvá odhalí pravú tvár roztomilého dievčatka Esther.

Ak máte chuť na poriadnu dávku napätia a na intenzívny hororový zážitok plný hutnej atmosféry, rozhodne si novinku Sirota: Prvá vražda nenechajte ujsť na veľkom plátne. Film príde do slovenských kín už 11. 8. 2022.

Foto: Bontonfilm

Informačný servis