Vražedný Odpočítavač a podcast o skutočných zločinoch

Dievča,11 je strhujúci triler o sérii rituálnych vrážd, ktorá zostala nevyriešená. A nedokončená. Vrah zvaný Odpočítavač kedy systematicky zabíjal, no potom sa odmlčal…a teraz sa opäť vynára. A žiadne dievča nie je pred ním v bezpečí.

Elle Castillová je sociálna pracovníčka so špecializáciou na deti, ktoré sa stali obeťami násilných trestných činov. Vysiela obľúbený podcast o skutočných zločinoch. Venuje sa odloženým prípadom nezvestných detí v Twin Cities, kde žije.

Po dvoch sériách úspešne vyriešených prípadov sa zameria na najväčšiu záhadu v regióne – sériového vraha nazývaného Odpočítavač. Pred dvadsiatimi rokmi náhle prestal zabíjať, no predtým si vytvoril rituálny vzorec. Vraždil vždy tri dievčatá počas siedmich dní, pričom každá obeť bola o rok mladšia než predošlá. Nikomu sa nepodarilo zistiť, prečo sa odmlčal po jedenástej obeti – jedenásťročnom dievčati, ani čo ho viedlo k vražednému rituálu.

Jedného dňa Elle zavolá poslucháč s tipom na Odpočítavača. Elle sa za ním vyberie, no nájde ho mŕtveho. O niekoľko dní zmizne dievčatko a únos zapadá do postupu Odpočítavača. Na rozdiel od odborníkov v médiách a vyšetrovateľov, ktorí sa radi spoliehajú na teóriu o samovražde Odpočítavača, Elle nikdy neverila, že umrel. Začne vyšetrovať jeho prípad, aby nadobro uzavrela svoje podozrenia. No zdá sa, že jej podcast rozvíril hladinu nových obetí.

Dievča,11 z vydavateľstva Ikar má vynikajúci námet: súkromná vyšetrovateľka a autorka podcastu po nevyriešených skutočných zločinoch. Originálne a zaujímavé. Napínavý príbeh, ktorý začína pozvoľna, no postupne naberá na obrátkach. Elle sa snaží svojimi podcastami upozorniť na zabudnuté zločiny, aby dosiahla pre obete spravodlivosť. Ale tentoraz sa zameria na príliš veľké sústo: Odpočítavača.

Pri usmrtení obete sa polícia aj verejnosť vždy pýtajú prečo. Prečo práve ony? Prečo to niekto spravil?

Verejnosť sa o to zaujíma prostredníctvom médií z dvoch dôvodov – ako o senzáciu aj pre pud sebazáchovy. Vražda znamená zaujímavý príbeh. Dostatočným dôkazom je národná posadnutosť kriminalistickými podcastmi ako tento. Je za tým však viac ako iba zábava. Ak zistíme, čo obete robili pred vraždou, môžeme sa toho vyvarovať. Dopraje nám to väčší pocit bezpečia bez ohľadu na to, či konanie obetí malo vplyv na ich osud.

Polícia chce poznať pravdu z iných dôvodov. Pri riešení vrážd hrá dôležitú úlohu viktimológia, teda veda zaoberajúca sa obeťami zločinov a ich možnými vzťahmi s útočníkmi. Čím viac vyšetrovatelia vedia o obeti, tým vyššia je šanca na nájdenie vraha. Prečo si vrah vybral danú obeť v danom čase na danom mieste a zabil ju daným spôsobom? Možno to vyznieva ako hádzanie viny na obeť, no cieľom je upriamiť pozornosť na páchateľa, nie na toho, komu ubližuje.

Milan Buno, knižný publicista

