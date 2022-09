Vlastníci nehnuteľností, ktorí sa chystajú zrekonštruovať svoju kúpeľňu menších rozmerov sa často mylne nazdávajú, že prestavba malej kúpeľne (do 5 m² ) bude omnoho jednoduchšia, rýchlejšia a menej nákladná ako prestavba veľkej kúpeľne. Realita je však iná. Pravdepodobne neušetríte toľko času a peňazí, koľko ste dúfali, pretože malá kúpeľňa si vyžaduje inštaláciu množstva rovnakého vybavenia. Väčšina doplnkov je štandardných veľkostí, takže vám môže vzniknúť viac odpadu. Jediné, kde sa dá ušetriť, je, že použijete menej obkladačiek. Taktiež musíte zamestnať tých istých odborníkov, len budú musieť pracovať v menších priestoroch a tiež zapojiť svoju kreativitu, aby do malého priestoru vtesnali všetko, čo potrebujete. Existuje však niekoľko rád, ktoré vám poradia, ako rýchlo a efektívne zrekonštruovať malú kúpeľňu.

Naplánujte si prestavbu vopred podľa typu kúpeľne

Kúpeľne sú zvyčajne rozdelené do kategórií podľa ich funkcie, bez ohľadu na veľkosť. Toto rozdelenie vychádza z toho, kde sa kúpeľňa v dome nachádza, kto ju bude najviac využívať a či obsahuje vaňu alebo sprchu. Každý typ kúpeľne má svoje špecifiká a možnosti, kde sa dá ušetriť.

Polovičná kúpeľňa (toaleta)

Väčšie domy majú často toaletu len s umývadlom. Takúto miestnosť môžete prerobiť pomerne rýchlo. Keďže ide o doplnkovú kúpeľňu, ktorá nie je primárne využívaná, môžete si dať s jej rekonštrukciou načas. To je ďalšie pozitívum, kde sa dá ušetriť. Časová tieseň totiž prináša náklady.

Kompletná kúpeľňa

Ide o miestnosť s kompletným vybavením, ako je toaleta, umývadlo, vaňa/sprcha. Môže to byť primárna alebo vlastná kúpeľňa, kúpeľňa pre hostí alebo detská kúpeľňa. Čo ju odlišuje od polovičnej kúpeľne je, že je v nej vaňa alebo sprchovací kút. Malé kúpeľne pre deti majú tiež svoje špecifiká. Treba rátať s tým, že deti radi špliechajú a vylievajú vodu na podlahu. Takáto kúpeľňa preto bude vyžadovať odolné vybavenie a vodotesné podlahy i steny pokryté obkladačkami až povrch.

Hlavná kúpeľňa

Hlavná kúpeľňa je kompletná kúpeľňa, ktorú majiteľ domu zvyčajne používa denne. Táto miestnosť je pomerne dôležitou izbou, kde možno budete chcieť minúť viac na kvalitné, odolné a atraktívne vybavenie a materiály.

Kúpeľňa pre hostí

Kúpeľňa pre hostí je kompletná kúpeľňa so sprchovacím kútom, vaňou alebo má oboje. Využíva sa sporadicky, väčšinou pri návšteve hostí. Pretože sa tento typ kúpeľní používa len príležitostne, mnohí ľudia sa rozhodnú zvoliť lacnejšie zariadenie a obklady, čo výrazne znižuje náklady. A keďže ide o vedľajšiu kúpeľňu, môžete si dať čas na jej prestavbu, čím takisto ušetríte. Ďalší spôsob, ako minúť menej peňazí: V tejto kúpeľni zvyčajne nepotrebujete ďalší úložný priestor. Treba tiež myslieť na to, že ak často očakávate starších hostí alebo rodinu, možno budete chcieť zahrnúť niektoré špeciálne doplnky, ako sú madlá, nižšie pulty, protišmyková podlaha alebo vaňa.

Môžete ušetriť, ak ste šikovní

Úspora nákladov na projekt prestavby kúpeľne závisí od toho, aké – ak vôbec nejaké – práce plánujete vykonať svojpomocne. Väčšina domácich majstrov si ľahko poradí s búracími alebo dokončovacími prácami. No ak ste šikovní, môžete sa pustiť aj do zložitejších prác. Všetko však závisí od vašich schopností. Projekt môžete rozdeliť na dve časti – práce, ktoré si spravíte sami a činnosti určené pre profesionálov. Ak však vaše pokojné tempo zasahuje do ich časového plánu na vykonanie prestavby, môže to narušiť pracovný vzťah a potenciálne zvýšiť vaše náklady.

Tu je potrebné položiť si viacero otázok. Ako rýchlo potrebujete rekonštrukciu kúpeľne urobiť? Je to vaša hlavná alebo jediná kúpeľňa? Ak áno, možno budete chcieť prestavbu čím skôr dokončiť. Čím rýchlejšie to potrebujete urobiť, tým viac to zvyčajne bude stáť.

Tip na záver

Najať si certifikovaného dizajnéra kúpeľní je ďalším spôsobom, ako zefektívniť váš projekt. Dizajnéri často spolupracujú s dodávateľmi, ktorých použili na viacerých projektoch, a s ktorými majú dobré pracovné vzťahy. Takže budete mať jasný plán vytvorený dizajnérom a zároveň spoľahlivého dodávateľa, ktorý ho dokáže zrealizovať.

Celý proces rekonštrukcie závisí to od toho, či chcete kompletnú rekonštrukciu alebo len čiastočnú. K prestavbe potrebujete podrobný plán, ktorý zahŕňa stavebné povolenia, plánovanie kvalifikovaných pracovníkov a získavanie materiálov. Tu je ďalší priestor, kde sa dá ušetriť. Buď si to všetko budete zháňať a vybavovať sami, alebo celý tento proces prenecháte na firmu, ktorá vám toto všetko zabezpečí a postará sa o najmenšie detaily. Bude vás to síce stáť viac, ale zato to budete mať bez starostí.