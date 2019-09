Bratislava-Vajnory sa rozšíri o novú štvrť, postavia ju na mieste bývalého letiska

Na mieste bývalého letiska v bratislavskej mestskej časti Vajnory plánujú v budúcnosti postaviť novú štvrť Nové Vajnory. Nová obytná zóna má pozostávať z objektov na bývanie a služby, ale aj obchodných a kancelárskych priestorov.

V strede celého komplexu plánujú postaviť centrálny park s viac ako dvojhektárovým jazerom. Uviedol to developer projektu Nordic Investors na internetovej stránke projektu Nové Vajnory.

Športoviská aj turistické chodníky

V súčasnosti je projekt vo fáze príprav a pracujú na menších projektoch, ako napríklad prípojné body, siete, projekt jazera, napojenie cesty, cyklotrasy a pešej komunikácie.

„Pracujeme aj na tom, aby sa táto časť Vajnôr mohla jednoducho napojiť na existujúce Vajnory. Plánujeme pešie prepojenie na zastávku vlaku a tisíce ďalších drobných, ale dôležitých parametrov projektu,“ uviedla pre agentúru SITA Alexandra Gallisová z PR Clinic.

Výška budov má podľa projektu postupne narastať z východnej strany smerom na západnú. Podľa urbanistickej štúdie má byť zastavanosť územia 26 percent, pri priemernom počte podlaží budov 4,3 poschodia.

Okrem budov chcú postaviť aj športoviská ako napríklad tenisové kurty a turistické chodníky. Jazero so zeleňou pokryje až 34 percent z celkovej plochy 88-hektárového pozemku.

Nové dopravné napojenia

Projekt prinesie taktiež nové dopravné napojenia, prebudovanie kruhového objazdu alebo výstavbu nových chodníkov a cyklotrás. „Vieme, že pre Bratislavu je kľúčovým rozvoj koľajovej dopravy. Preto sa zasadzujeme o napojenie projektu na Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) a podporujeme tak zavedenie električkovej trate do Vajnôr. Tá by sa napojila na trať zo Zlatých pieskov a do mesta by sa tak obyvatelia komfortne dostali za štvrť hodinu,“ povedala Gallisová.

Súčasťou projektu má byť aj vybudovanie nových cyklotrás. „Nové cyklotrasy chceme napojiť na Malokarpatsko-šúrsku cyklotrasu JuRaVa a vytvoriť tak spojenie s prírodou,“ dodala Gallisová.

Projekt zatiaľ nemá presne stanovený dátum začiatku stavby. „Pôjde o pomaly a organicky rastúci projekt, ktorého konečná podoba sa ukáže až v horizonte 15 – 20 rokov. Všetko bude predovšetkým závisieť od dopytu a situácie na trhu,“ uzavrela Gallisová.