Ceny bytov si udržujú vysoké tempo rastu, dostupnosť bývania sa však cez koronakrízu zhoršila

Ceny bytov si celý minulý rok, ako aj v úvode tohto roka, udržali pomerne vysoké tempo rastu. Ceny podľa Národnej banky Slovenska (NBS) vzrástli vo všetkých krajoch, a to aj z hľadiska počtu izieb alebo veľkosti bytu. Ponuka inzerovaných bytov síce zostala od leta minulého roka relatívne stabilná, počet ponúkaných nehnuteľností však nestačí uspokojovať dopyt.

Vo februári 2021 bola cena za meter štvorcový bytu ponúkaného na sekundárnom trhu o 8,3 percenta vyššia ako pred rokom. Podobná situácia bola aj na trhu novostavieb, kde nízka ponuka udržuje stabilný rast cien. Ceny novostavieb ku koncu roka 2020 medziročne vzrástli o 9,6 percenta.

Zmeny vidieť na trhu nájmov

Predaje bytov boli v roku 2020 slabšie ako v roku 2019. Celkovo sa tak dostupnosť bývania na pozadí koronakrízy podľa národnej banky zhoršila, pričom ceny nehnuteľností na Slovensku v roku 2020 rástli rýchlejšie ako vo väčšine krajín Európy.

Významné zmeny však vidieť na trhu nájmov. Priemerná cena za prenájom bytu v Bratislave, ktorá v ostatných desiatich rokoch rástla, zaznamenala počas vlaňajška pokles.

Vo februári 2021 bol medziročný pokles už o viac ako 4 percentá. Táto zmena pravdepodobne podľa centrálnej banky súvisí s výpadkom časti dopytu po nájomnom bývaní v dôsledku utlmenia migrácie študentov, pracujúcich, ako aj turistov.

Voľných bytov k prenájmu pribudlo

V dôsledku pandémie sa tak ponuka bytov ponúkaných na prenájom zvýšila. Počet inzerovaných ponúk medziročne vzrástol dvojcifernou dynamikou. Nožnice medzi kúpnou cenou a cenou prenájmu sa tak počas posledného roka ešte viac otvorili.

V tejto situácii je podľa národnej banky možné, že ak čiastočné utlmenie ekonomiky bude aj naďalej pretrvávať, časť uvoľnených bytov, ktoré sa dnes nedarí prenajať, sa postupne môže presunúť do ponuky na predaj. To by následne mohlo mať vplyv na ponuku ako aj ceny predávaných bytov.