Ceny nehnuteľností naprieč celým Slovenskom v závere vlaňajška naďalej rástli. Situácia sa skôr či neskôr stabilizuje, tvrdí analytik

Domy a byty na Slovensku výrazne draželi aj v závere minulého roka. Ako ďalej vyplýva z analytického komentáru Národnej banky Slovenska, vo štvrtom kvartáli 2021 vzrástli ponukové ceny nehnuteľností na bývanie o 6,6 % medzištvrťročne.

Vyšší rast cien nehnuteľností súvisí podľa analytikov centrálnej banky s viditeľným poklesom ponuky. Po prvý krát za rok 2021 evidujú vyšší rast cien bytov ako rodinných domov. Medziročné tempo rastu cien nehnuteľností dosiahlo 22,1 %.

Nehnuteľnosti zdraželi o takmer 20 percent

Priemerná cena rezidenčných nehnuteľností vzrástla v štvrtom štvrťroku o 139 eur a dosiahla úroveň 2 262 eur za meter štvorcový. Pri pohľade na príspevky jednotlivých krajov je vidieť, že Bratislavský kraj jasne vyčnieva nad ostatnými. Vyšší podiel na celkovej cene majú aj Prešovský a Žilinský kraj.

Za celý rok 2021 sa ceny nehnuteľností zvýšili v priemere o 320 eur oproti roku 2020. Priemerná cena za rok 2021 dosiahla úroveň 2 092 eur za meter štvorcový, čo zodpovedá medziročnému nárastu 18,7 %.

Priemerná cena bytov sa v štvrtom štvrťroku 2021 zvýšila na 2 552 eur, čo zodpovedá medzištvrťročnému nárastu o 8 %, medziročne o 20,1 %.

Oproti minulému roku sa najvýraznejšie zvýšila cena 4-izbových bytov. Priemerná cena domov dosiahla úroveň 1 800 eur za meter, v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je o 6,9 % vyššia, medziročne o 31,5 %).

Dopyt tlačí ceny nahor

Súčasný vysoký rast cien je podľa analytikov národnej banky pretrvávajúcim dôsledkom poklesu ponuky počas pandémie. V roku 2020 sme boli svedkami najmä poklesu počtu nových začatých bytov. Trend sa začal obracať v druhom štvrťroku 2021.

Aktuálne údaje naznačujú, že na konci tretieho štvrťroku 2021 sa rozostavalo takmer 80 000 bytov. Ide o druhý najvyšší počet rozostavaných bytov v histórii, pričom rekord drží tretí štvrťrok 2019, aj to iba o približne 150 bytov viac.

Tento vývoj poskytuje podľa analytikov NBS signály smerom k stabilizácii rastu cien nehnuteľností na strednodobom horizonte.

Rast cien by sa mal spomaliť

Ako pokračoval analytik VÚB banky Michal Lehuta, ceny nehnuteľností sú už citeľne nadhodnotené. Neznamená to však, že sa ceny musia v budúcnosti znížiť, no skôr či neskôr by sa ich rast mal podľa neho minimálne citeľne spomaliť.

„Dvojciferný rast cien nehnuteľností nie je dlhodobo udržateľný. Proti silnému rastu hrá i demografia, kde najsilnejšie ročníky, takzvané Husákove deti, už dnes dosahujú vek po štyridsiatke a ďalšiu nehnuteľnosť už ani hľadať veľmi nemusia,“ povedal Lehuta.

Plánovaná výstavba nájomných bytov

Do budúcna sa podľa analytika tiež zrejme zlepší legislatíva pre výstavbu i nájomné byty, čo zvýši ponuku a konkurenciu. V treťom štvrťroku vlaňajška sa rozostavalo bezmála 80-tisíc bytov, čo by ich ponuku mohlo podľa Lehutu v najbližších štvrťrokoch zvýšiť.

Rekordne nízke úrokové sadzby na hypotékach by zasa mohli začať jemne rásť spolu s výnosmi dlhopisov. „Teda tým, ako bankám bude zdražovať požičiavanie na finančných trhoch pre prísnejšiu menovú politiku i vyššiu infláciu. Neočakávame však, že by to malo byť tak dramatické ako v susednej Českej republike, kde sa sadzby na hypotékach už minulý rok zvýšili rádovo v percentách na aktuálne zhruba 3 %,“ dodal Lehuta.