Ceny nehnuteľností rastú a výstavba nájomných bytov je v nedohľadne, Dobrá voľba skritizovala vládu za premrhané dva roky

aktualizované 7. apríla 12:26

Štát by mal podporu nájomného bývania vyhlásiť za strategickú investíciu, čo umožní urýchliť výstavbu nájomných bytov. Informoval o tom vo štvrtok člen predsedníctva strany Dobrá voľba a Umiernení Rado Baťo s tým, že pri súčasných cenách nehnuteľností a situácii na trhu s bytmi si mladí ľudia v podstate nemôžu dovoliť kúpiť vlastný byt. „Nástroje na to, ako podporovať výstavbu nájomných bytov, potrebujú mať samosprávy, nie developeri,“ povedal.

Podpora nájomného bývania

Podľa Baťa je dobré, že developeri chcú stavať a sú aj takí, ktorí chcú ísť do oblasti nájomného bývania.

„Na to, aby to normálne fungovalo, nemôžeme to robiť systémom kšeftov s individuálnymi firmami, ale musíme to robiť takým spôsobom, že vytvoríme systémové nástroje na to, aby samospráva tam, kde treba, mohla podporovať nájomné bývanie,“ uviedol Baťo.

Vláda podľa neho premrhala dva roky, čo sa týka nesplnených sľubov o podpore výstavby štátneho nájomného bývania. Tvrdí, že zmapovanie štátneho majetku vhodného na výstavbu nájomných bytov nemôže trvať viac ako rok. „Štátne inštitúcie podľa starších údajov vlastnia desaťtisíc nehnuteľností po celej krajine. Sme presvedčení, že medzi nimi existujú aj budovy vhodné na nájomné bývanie, len treba konečne začať niečo robiť,“ upozornil Baťo.

Návrh zákona nemá podporu koalície

Výstavba nájomných bytov so štátnou podporou je jednou z hlavných priorít hnutia Sme rodina Borisa Kollára aj programového vyhlásenia súčasnej vládnej koalície.

Návrh zákona o štátnej podpore nájomného bývania z dielne Sme rodina nemá podporu v koalícii, od jesene minulého roka ho opakovane presúvajú na nasledujúce rokovania parlamentu v druhom čítaní, najnovšie na schôdzu so začiatkom 26. apríla.

„Nájomné bývanie je naozaj veľkým problémom. Bola to opäť vlajková loď politickej strany Sme rodina a tejto vlády, že za každý rok postavia 25-tisíc nájomných bytov. Dnes by sme mali hovoriť o 50-tisíc postavených nájomných bytoch. Všetci vieme, že to je chiméra, výsledok je nula,“ povedal predseda strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker.

Kollárov zákon ide po ruke developerov

Postaviť 25-tisíc štátnych nájomných bytov ročne označil Baťo za nereálny sľub. „Štát sľuboval, že bude menej zdaňovať nájomné byty, podporí masívnu výstavbu nájomných bytov s nižším nájomným, vytvorí udržateľný model nielen výstavby, ale aj prevádzky nájomných bytov a že vláda ponúkne vhodné budovy v majetku štátu na nájomné bývanie. Po dvoch rokoch z týchto štyroch kľúčových sľubov vláda nesplnila ani jeden,“ povedal zástupca strany.

Sľubovaná štátna podpora nájomného bývania bola podľa Baťa len marketingovým trikom na oklamanie verejnosti. „Kollárov zákon tak, ako je pripravený, ide po ruke developerov, ktorí si kúpia pole za pár eur a potom tam postavia byty bez toho, aby do toho ľudia, samospráva mohli čo povedať. Toto chce Boris Kollár a toto presadzuje jeho vicepremiér pre kšefty Štefan Holý,“ dodal Baťo.

Výsledkom toho podľa neho môže byť eldorádo pre špekulantov s pozemkami všetkého druhu a štát opäť nepostaví ani jeden nájomný byt.